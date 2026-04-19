Barbara Buser: Pionierin der Nachhaltigkeit prägt Basel durch Erhalt statt Abriss

Barbara Buser, eine 72-jährige Architektin, hat Basel durch ihre konsequente Haltung des Erhaltens und Umfunktionierens von Bestandsgebäuden nachhaltig geprägt. Ihre Projekte wie das Gundeldinger Feld und die Basler Markthalle zeigen, wie alte Strukturen revitalisiert und zu lebendigen Quartierzentren entwickelt werden können. Buser, die als Pionierin des nachhaltigen Bauens gilt, plädiert dafür, Neubauten nur dann zu errichten, wenn es absolut notwendig ist, und betont die Vermeidung von Abfall als oberstes Ziel. Trotz anfänglicher Skepsis hat sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten und inspiriert nun mit einem Dokumentarfilm die nächste Generation.

Barbara Buser hat Basel mit ihren architektonischen Interventionen auf eine Weise geprägt, die ihresgleichen sucht. Ihr Vermächtnis sind keine imposanten Neubauten, sondern lebendige Orte, die Bestand haben und sich weiterentwickeln: umgenutzte Fabrikhallen, nachhaltig gestaltete Wohnhäuser und die revitalisierte Markthalle. Diese Gebäude, die einst dem Abriss geweiht waren, sind heute untrennbarer Bestandteil des städtischen Gefüges von Basel .

Mit ihren 72 Jahren gilt Buser als Vordenkerin des nachhaltigen Bauens in der Schweiz. Ihr revolutionärer Ansatz ist klar und unmissverständlich formuliert: Wir dürfen keine Gebäude mehr abbrechen. Für Buser beginnt der Klimaschutz bereits bei der fundamentalen Frage, ob ein Neubau überhaupt notwendig ist. Sie betont eindringlich: Ich bin überzeugt, dass wir auf diesem Planeten nicht so weitermachen können, sonst wird uns die Zivilisation einfach verschwinden lassen. Der Erhalt bestehender Bausubstanz ist ein zentraler Pfeiler ihrer Philosophie.

Ihre frühen prägenden Erfahrungen sammelte sie nach dem Architekturstudium an der ETH Zürich während zehn Jahren in Afrika, hauptsächlich in Tansania und im Sudan. Dort war sie mit dem Bau von Brunnen, der Renovierung von Gebäuden und dem sorgsamen Umgang mit knappen Ressourcen befasst. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz empfand sie die dortige Baupraxis als extrem verschwenderisch. Diese Erkenntnis führte Mitte der 1990er Jahre zur Gründung der Bauteilbörse Basel und später gemeinsam mit Eric Honegger des Baubüros „in situ“.

Meine Grundmotivation ist, Abfall zu vermeiden. Weil: Wir leben in einem Luxus, der gleichzeitig auf allen Ebenen einen grossen Abfallberg produziert, erklärt sie ihre tiefgreifende Überzeugung. Der Gedanke, dass ein gepflegtes Haus kein Verfallsdatum hat, ist zentral für ihre Arbeit. Ihr Ansatz bevorzugt daher die sanfte Renovation gegenüber dem Abriss, die Wiederverwendung von Materialien anstelle von Recycling und eine schrittweise Entwicklung statt gross angelegter Masterpläne. Ein Haus, das man pflegt, hat kein Ablaufdatum. Das kann man Hunderte von Jahren erhalten. Man kann es umbauen, umnutzen, und man muss das nicht auf 60 Jahre abschreiben, erläutert sie die Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit ihrer revitalisierten Gebäude.

Lange Zeit wurde Barbara Buser in der etablierten Architekturszene als Exzentrikerin betrachtet. Als der Bund Schweizer Architektinnen und Architekten sie aufnehmen wollte, lautete die Begründung sinngemäss, für ihre Arbeit gebe es keine Kategorie. Die Hauptkritik der etablierten Architekten lautete: Was Buser macht, sei keine Architektur, sondern Gebastel, berichtet Axel Simon, Redaktor beim Fachmagazin „Hochparterre“. Doch gerade für dieses vermeintliche Gebastel erhielt Buser zahlreiche Auszeichnungen. 2020 wurde sie mit dem „Prix Meret Oppenheim“, dem Schweizer Grand Prix Kunst, geehrt und 2024 mit dem Basler Kulturpreis.

Auch Axel Simon erkennt an, dass Buser mit ihren Projekten den Nerv der Zeit trifft. Aktuell steht Buser im Mittelpunkt des Dokumentarfilms „Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit“, der diese Woche seine Premiere feierte. Der Film porträtiert eine Architektin, die fest davon überzeugt ist, dass das grösste Potenzial für eine Wende im ökologisch problematischen Bausektor im Erhalt und der Wertschätzung des Bestehenden liegt. Die Herausforderung für die Zukunft liegt darin, junge Architektinnen und Architekten für ihre Mission zu begeistern und die Wende im Bausektor zu ermöglichen.

Buser äussert jedoch Zweifel, ob diese tiefgreifende Veränderung in der Schweiz gelingen wird. Ihre Begründung: Weil wir einfach zu viel Geld haben in der Schweiz. Neu bauen ist einfacher, geht schneller, bringt mehr Rendite – auf dem Papier zumindest. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters, das sie längst im Pensionsalter verortet, setzt sich Buser weiterhin unermüdlich für ihre Mission ein. Ihr Fokus liegt nun verstärkt auf der Vermittlung und Ausbildung der nachwachsenden Generationen. Die Jungen werden unsere Welt gestalten und sie müssen mit dem umgehen, was wir angerichtet haben, mahnt sie und betont die Verantwortung der kommenden Generationen für die Bewältigung der ökologischen Herausforderungen, die unsere heutige Gesellschaft hinterlässt





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