Barack Obama greift Trump direkt an

Ex-Präsident Barack Obama wirbt in Ohio und Michigan um Stimmen für die Demokratische Partei und kritisiert Donald Trump für seine Politik.

In sieben Tagen stehen in den USA die Midterms an - und der Wahlkampf geht in seine heiße Phase. Ex-Präsident Barack Obama wirbt in Ohio und Michigan um Stimmen für die Demokratische Partei.

Obama wirft sich über Donald Trump lustig und kritisert ihn für die hohen Lebenshaltungskosten, den Iran-Krieg, Korruption und Angriffe auf Demokrat*innen. Trump feuert auf Truth Social zurück und behauptet, Obama habe den Iran atomar aufgebaut. Der 65-Jährige spricht an einer Wahlkampfveranstaltung der Demokratischen Partei und nutzt die Gelegenheit, um mit der Politik der Bundesregierung abzurechnen. Obama macht sich über Trumps Angriffe auf Abdul El-Sayed lustig und behauptet, dieser sei in den USA geboren worden und habe in der Automobilindustrie gearbeitet. Er verteidigt El-Sayed gegenüber den scharfen Angriffen von rechts.