Bär, Wolf, Luchs streifen durch Österreich - Österreichzentrum meldet 3-6 Bären pro Jahr

Die Österreichischen Bären streifen hauptsächlich durch den äussersten Westen des Landes oder durch Kärnten. Bisher handele sich ausschliesslich um männliche Einzelgänger aus Italien oder Slowenien. Begegnungen mit Menschen seien bisher nicht vorgekommen.

In Österreich streifen nach Angaben des Österreich zentrums Bär , Wolf , Luchs pro Jahr etwa drei bis sechs Bär en meist durch den äussersten Westen des Land es oder durch Kärnten .

Bisher handele sich ausschliesslich um männliche Einzelgänger aus Italien oder Slowenien. Begegnungen mit Menschen seien bisher nicht vorgekommen, sagte Albin Blaschka vom Österreichzentrum. Bei Nutztier-Rissen spiele der Bär aber eine gewisse Rolle. Laut einer Bilanz des Zentrums wurden im vergangenen Jahr 29 Schafe und Ziegen, drei Rinder, 4 Pferde und Esel sowie drei Hühner von Bären getötet





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bär Wolf Luchs Österreich Streifen Durch Kärnten Durch Äussersten Westen Land Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Menschen Begegnungen Bären Streifen Durch Österreich Bisher Handele Sich Aus Italien Slowenien Einzelgänger Betrübt Mens

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aufregung in Möriken-Wildegg: Treibt sich ein Wolf herum nahe des Wohnquartiers?Eine Aufnahme aus Möriken-Wildegg beschäftigt die Region und sorgt für rund 350 Kommentare auf Facebook. Was sagt der Experte des Kantons?

Read more »

Wolf in der Schweiz: Zahl der Wolfsrudel in der Schweiz auf 43 gestiegenNeue Rudel entstehen in Obwalden und Neuenburg, im Wallis pflanzen sich erstmals zwei Weibchen gleichzeitig fort. Ob die Regulierungsjagd wirkt, bleibt laut Kora bis 2027 offen.

Read more »

Kanton Uri: Wolf reisst sechs Schafe – Sicherheitsdirektion ordnet Abschuss anDie Sicherheitsdirektion hat am 9. Juni 2026 eine Abschussverfügung für einen schadenstiftenden Wolf erlassen, nachdem die Schadensschwelle gemäss Bundesrecht erreicht worden war. Die Abschussverfügung gilt für 60 Tage. Als Abschussperimeter gilt der Bereich in der Umgebung der Wolfrisse.

Read more »

Wolf Mirco wandert Hunderte Kilometer durch Italien und ÖsterreichEin junger Wolf hat innerhalb eines Monats Hunderte Kilometer durch die Alpen zurückgelegt und dabei Italien und Österreich durchquert. Das Tier mit dem Namen Mirco hatte sein Rudel in den Dolomiten der Provinz Belluno in der Region Venetien verlassen.

Read more »