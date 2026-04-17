Banküberfall in Neapel: Maskierte Räuber erbeuten Schließfächer über Tunnelflucht

Ein dreister Banküberfall im Herzen Neapels: Bewaffnete Eindringlinge überwältigen Kunden und Mitarbeiter, plündern Schließfächer und entkommen vermutlich durch einen unterirdischen Tunnel. Mehrere Personen werden kurzzeitig als Geiseln genommen, niemand wird verletzt.

Ein dramatischer Vorfall erschütterte am Donnerstagnachmittag das Zentrum von Neapel , als eine bewaffnete Bande eine Bankfiliale stürmte und ein spektakuläres Verbrechen verübte. Nach Angaben der italienischen Polizei drangen mindestens drei maskierte Täter gewaltsam in die Bank ein und hielten während ihres Überfalls etwa 25 Menschen, darunter Kunden und Angestellte, für rund zwei Stunden als Geiseln fest.

Diese wurden in einem Nebenraum zusammengetrieben und nach Berichten mit Schusswaffen bedroht, während Mittäter die Schließfächer aufbrachen und plünderten. Das genaue Ausmaß der Beute ist bislang noch unklar, doch die Täter konnten offenbar mit ihrer Beute entkommen, bevor die Polizei das Gebäude stürmen konnte. Die Fluchtroute führt die Ermittler auf die Spur eines unterirdischen Tunnels, der möglicherweise mit dem städtischen Abwassersystem verbunden ist.

Der Alarm wurde durch einen aufmerksamen Passanten ausgelöst, der verdächtige Aktivitäten in der Bank bemerkt hatte. Umgehend eilten Einsatzkräfte zum Tatort, sperrten das umliegende Gebiet im belebten Stadtzentrum ab und umstellten das Bankgebäude. Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens der Polizei gelang es den Beamten, die eingeschlossenen Personen nach und nach in Sicherheit zu bringen. Glücklicherweise wurde niemand körperlich verletzt, wenngleich einige Personen aufgrund des Schocks medizinisch versorgt werden mussten.

Als Spezialkräfte die Filiale schließlich sicherten, waren die Täter bereits verschwunden. Die Ermittler gehen stark davon aus, dass sie einen unterirdischen Fluchtweg nutzten, um unerkannt zu entkommen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie Zugang zum Abwassersystem fanden und durch dieses entflohen sind, eine Taktik, die bei solchen Verbrechen in der Vergangenheit bereits vereinzelt angewendet wurde.

Am Abend versammelten sich zahlreiche Betroffene vor der Bankfiliale, sichtlich aufgewühlt und auf der Suche nach Informationen über den Vorfall und den Verbleib ihrer Wertgegenstände. Die Stimmung vor Ort war zeitweise angespannt, da die Ungewissheit über die genauen Umstände des Überfalls und die Höhe der erbeuteten Güter sowie die Identität der Täter noch groß war.

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, die flüchtigen Täter zu identifizieren und festzunehmen. Der Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Sicherheitslage in italienischen Städten und die kreativen, wenn auch kriminellen Methoden, die von organisierten Banden angewendet werden, um Banken auszurauben und zu entkommen. Die Suche nach den Tätern und der gestohlenen Beute läuft auf Hochtouren, und die Ermittler hoffen, durch Spuren im möglichen Fluchttunnel weitere Hinweise zu gewinnen.





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