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Bankenverband führt Seminar zu Massenentlassungen durch

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Bankenverband führt Seminar zu Massenentlassungen durch
Massenentlassungen · Bankenverband · Sozialpläne
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Der Arbeitgeberverband der Schweizer Banken veranstaltete ein Seminar zu Massenentlassungen, um seine Mitglieder auf potenzielle Stellenabbau-Szenarien vorzubereiten. Das Treffen, das von nur fünf Teilnehmern besucht wurde, konzentrierte sich auf legale Anforderungen, Sozialpläne und typische Fehler. Der Verbandsdirektor betonte, dass solche Schulungen in Zukunft regelmäßiger angeboten werden sollen, da Massenentlassungen in der Branche immer häufiger auftreten.

Der Arbeitgeberverband der Schweizer Banken veranstaltete ein Seminar zu Massenentlassungen, um seine Mitglieder auf potenzielle Stellenabbau -Szenarien vorzubereiten. Das Treffen, das nur von fünf Teilnehmern besucht wurde, konzentrierte sich auf legale Anforderungen, Sozialpläne und typische Fehler bei der Durchführung von Massenentlassungen.

Trotz der geringen Teilnehmerzahl betonte der Verbandsdirektor, Balz Stückelberger, dass solche Schulungen in Zukunft regelmäßiger angeboten werden sollen, da Massenentlassungen in der Branche immer häufiger auftreten. Die Zahl arbeitsloser Bankmitarbeiter stieg im letzten Jahr um über 30%, was den Bedarf an solchen Vorbereitungen unterstreicht.

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