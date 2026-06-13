Experten warnen, dass Selbst hochqualifizierte Jobs in der Finanzbranche könnten gefährdet sein, wenn Banken auf KI setzen. Andre Bonnick, Student an der Universität Warwick, bereitet sich auf die ersten Screening-Runden, die von KI-gestützter Software durchgeführt werden, vor.

Immer mehr Banken setzen auf KI, um Arbeitsabläufe zu automatisieren. Experten warnen: Selbst hochqualifizierte Jobs in der Finanzbranche könnten gefährdet sein. In der Hoffnung, einen Job in der Finanzbranche zu ergattern, verbringt Andre Bonnick , Student an der Universität Warwick , stundenlang damit, seine Aussagen zu proben.

Er verwendet Schlüsselbegriffe aus Stellenausschreibungen, hält Augenkontakt – und folgt damit den Ratschlägen von Personalvermittlern. Doch Bonnick bereitet sich nicht auf ein Gespräch mit einem menschlichen Personalverantwortlichen vor, sondern auf die ersten Screening-Runden, die von KI-gestützter Software durchgeführt werden. Da immer mehr Unternehmen auf KI setzen, müssen sich Studierende, die eine Karriere in Banken und Finanzdienstleistungen anstreben, darauf einstellen, dass sie bereits beim ersten Kontakt mit solcher Technologie konfrontiert werden.

Selbst wenn sie diese Hürde nehmen, steht die Frage im Raum, ob ihre Jobs in den nächsten Jahren überhaupt noch von Menschen besetzt werden





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