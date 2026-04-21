Bank von Roll stellt ihre Geschäftsleitung neu auf

Die Bank von Roll verstärkt ihre Geschäftsleitung mit Michael Schnetzer und Philipp Würmli, um die strategische Entwicklung im Asset Management und Private Banking weiter voranzutreiben.

Die Bank von Roll hat in einer offiziellen Mitteilung vom Dienstag tiefgreifende Veränderungen in ihrer Führungsstruktur bekannt gegeben, um die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre zu festigen und das Wachstum in den Kernbereichen zu beschleunigen. Michael Schnetzer, der das Asset Management der Bank in den vergangenen vier Jahren bereits massgeblich mitgestaltet und geprägt hat, rückt nun in die Geschäftsleitung auf.

In seiner neuen Rolle als Mitglied des obersten Führungsgremiums wird er seine bewährte Expertise nutzen, um diesen zentralen Geschäftsbereich strategisch weiterzuentwickeln. Schnetzer bringt eine fundierte akademische und berufliche Ausbildung mit. Er hat an der Universität Zürich im Bereich Banking und Finance doktoriert und verfügt zudem über wertvolle Erfahrungen aus seiner Zeit bei der renommierten Vita Sammelstiftung. Seine Beförderung unterstreicht den Anspruch der Bank, internes Fachwissen gezielt zu fördern und mit exzellenter Führung zu besetzen. Neben der Beförderung von Michael Schnetzer gibt es einen weiteren Neuzugang auf Ebene der Geschäftsleitung: Philipp Würmli übernimmt die Position als Head Private Banking. Er tritt damit in eine Schlüsselrolle, da er die Verantwortung für das operative Kerngeschäft der Bank von Roll übernimmt. Würmli ist ein ausgewiesener Branchenexperte mit einer beeindruckenden Laufbahn von insgesamt 25 Jahren, in denen er umfangreiche Fach- und Führungserfahrungen im Private Banking sammeln konnte. Vor seinem Wechsel zur Bank von Roll war er bei der Privatbank Bergos als Head of Private Banking Schweiz tätig. Ein wesentlicher Teil seines bisherigen beruflichen Weges war zudem bei der Zürcher Kantonalbank angesiedelt, wo er über 22 Jahre hinweg massgeblich zum Erfolg des Instituts beigetragen hat. Seine Verpflichtung wird als strategisch wichtiger Schritt gewertet, um die Kundenbetreuung auf ein neues Niveau zu heben. Der Verwaltungsratspräsident der Bank von Roll, Philippe Leuenberger, äusserte sich sehr positiv zu den Neubesetzungen. Er betonte, dass man mit Philipp Würmli und Michael Schnetzer zwei hervorragende Experten gewinnen konnte, welche die Unternehmenswerte des Hauses teilen und die strategische Marschrichtung mit voller Überzeugung vorantreiben werden. Zusammen mit dem langjährigen und erfahrenen CEO Hans-Peter Schmid sehe sich die Bank von Roll nun optimal für die künftigen Herausforderungen und die weitere positive Entwicklung des Finanzinstituts gerüstet. Die Neuordnung in der Geschäftsleitung signalisiert Kontinuität gepaart mit frischen Impulsen, was besonders im aktuellen wirtschaftlichen Marktumfeld von grosser Bedeutung ist. Die Bank plant damit, ihre Position im Wettbewerb weiter auszubauen und das Vertrauen ihrer Kunden durch Stabilität und Kompetenz nachhaltig zu stärken





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