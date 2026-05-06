Balkonbrand in Zürich-Affoltern breitet sich rasant aus – drei Personen mit Rauchgasvergiftung ins Spital

Ein Balkonbrand in Zürich-Affoltern hat sich in der Nacht auf Mittwoch schnell über die Fassade eines Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar.

In der Nacht auf Mittwoch brach in einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Affoltern ein Brand aus, der sich schnell über die Fassade ausbreitete. Gegen 0.30 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) ein Notruf, der von einem Feuer auf einem Balkon berichtete.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand, und die Flammen hatten sich innerhalb weniger Minuten auf die oberen Stockwerke ausgebreitet. Die Feuerwehr kämpfte gleichzeitig von innen über das Treppenhaus und von außen mit Autodrehleitern gegen das Feuer. Da Glutnester in der Fassade vorhanden waren, sägten die Einsatzkräfte diese auf, um eine erneute Ausbreitung zu verhindern. Die Bewohner des betroffenen Hauses sowie des Nachbargebäudes hatten sich teilweise selbst in Sicherheit gebracht, während andere von der Polizei evakuiert wurden.

Die Feuerwehr durchsuchte die betroffenen Wohnungen unter Atemschutz. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst und einem Notarzt untersucht, und drei von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt und ist vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, und die Stadtpolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Während mehrerer Stunden waren die Berufsfeuerwehr von SRZ, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Stadtpolizei Zürich im Einsatz





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