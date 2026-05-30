Balancing Inheritance and Flexibility for the Next Generation

The article discusses the challenges of passing on wealth to the next generation and the importance of creating a balance between protecting one's legacy and ensuring flexibility and freedom for the next generation. It highlights the need for proper planning and the role of experts from specialized banks in creating tailored solutions.

Ein altes Sprichwort lautet: «Vom Reichtum zur Armut in drei Generationen. » Und es stimmt – 70% der wohlhabenden Familien verlieren ihr Vermögen bis zur zweiten Generation, bei der dritten sind es gar 90%.

Das ist eine enorme Geldsumme, wenn man bedenkt, dass allein in der Schweiz das Volumen an Erbschaften und Schenkungen im Jahr 2025 rund 100 Mrd. Fr. betrug. Weltweit wird geschätzt, dass bis 2045 der sogenannte Great Wealth Transfer stattfinden wird: Rund 85 Bio. $ werden von den Babyboomern an die nächsten Generationen übertragen, während bereits bis 2030 18 Bio.

$ übertragen werden. Gleichzeitig wird geschätzt, dass weltweit zwischen 40 und 50% der vermögenden Familien keine formelle Nachfolgeregelung haben. Die Lücke bei der Nachlassplanung ist tendenziell grösser in Ländern ohne oder mit minimalen Erbschafts- und Schenkungssteuern für direkte Nachkommen wie der Schweiz, während sie in Ländern mit hohen Erbschaftssteuern wie dem Vereinigten Königreich tendenziell geringer ist.

Von der Identifizierung und der Vorbereitung der Nachfolger über die Organisation der tatsächlichen Übertragung von Vermögen steigt die Komplexität, während Emotionen und Familiendynamiken eine starke Rolle spielen können. An bekannten Beispielen mangelt es nicht: Rupert Murdoch integrierte 1999 nach seiner zweiten Scheidung sein Medienimperium in einen unwiderruflichen Familientrust und räumte seinen vier ältesten Kindern gleiche Stimmrechte ein. Fünfundzwanzig Jahre später entwickelte sich die Familiendynamik in einer Weise, die die ursprüngliche Struktur auf eine harte Probe stellte.

Als Murdoch den Trust 2023 in Nevada anzupassen versuchte, um die alleinige Kontrolle für seinen ältesten Sohn zu sichern, entschied ein Nachlassrichter im Dezember 2024 gegen ihn und bezeichnete das Vorgehen als «sorgfältig ausgearbeitete Farce». Wenn etwas schiefgeht, dann beginnt das meist mit der Annahme, dass eine einmal getroffene Regelung auch dann noch funktioniert, wenn sich die Umstände ändern.

Die Pläne, die Bestand haben, sind jedoch diejenigen, die verschiedenen Ereignissen standhalten, beispielsweise wenn ein Familienmitglied heiratet, jemand in ein anderes Land zieht, ein Unternehmen verkauft wird oder eine Beziehung zerbricht. Wie findet sich die richtige Balance zwischen dem Schutz des eigenen Lebenswerks und der Gewährleistung von Flexibilität und Freiheit für die nächste Generation, ohne dabei ihre Motivation zu beeinträchtigen? Studien zeigen, dass eine der grössten Herausforderungen im Unmut des Erblassers liegt, die Kontrolle abzugeben.

Dicht dahinter folgt die Tendenz, Entscheidungen aufgrund der Komplexität des Themas oder eines Gefühls mangelnder Dringlichkeit aufzuschieben. Das Paradoxon: Die Kontrolle kann durch Aufschieben abrupt und für immer verloren gehen. Genau hier setzen Experten von Privatbanken mit spezialisierten Teams an. Aus einer neutralen Perspektive erstellen Vermögensplaner eine umfassende Analyse der Bedürfnisse und der Ziele der Familie oder der Einzelpersonen, des Vermögens sowie rechtlicher, steuerlicher und grenzüberschreitender Aspekte.

Auf dieser Grundlage sollten zentrale Fragen mit dem Erblasser besprochen werden: Wie viel Kontrolle soll ausgeübt werden und wie? Wie, wann und warum soll das Vermögen übertragen werden? Wer erhält Entscheidungsbefugnisse und für welche Anlageklassen? Die entsprechenden Analysen fliessen in massgeschneiderte Nachfolgepläne und geeignete Strukturen wie Trusts ein.

Danach sollte die nächste Generation – gemeinhin als NextGen bezeichnet – einbezogen werden. Privatbanken mit spezialisierten Vermögensplanungsteams schaffen erheblichen Mehrwert, indem sie Netzwerke aus grenzüberschreitenden Steuerberatern, Treuhand- und Stiftungsspezialisten sowie NextGen-Programmen nutzen. Solche Gespräche sind nicht immer angenehm. In der Praxis zählen zu den häufigsten Sorgen – und dies zu Recht – Konflikte unter Erben.

Dies soll durch eine gut strukturierte Planung gezielt gemindert werden. Ein positives Beispiel aus der Praxis ist eine Familie, die in der ersten Generation ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hatte und zu einem erheblichen Erlös verkaufte. Die Familie hatte drei Kinder, die zu diesem Zeitpunkt zwischen Anfang und Ende dreissig waren; zwei von ihnen hatten kürzlich geheiratet und erwarteten eigene Kinder. Die betreuende Bank gründete einen Familienstiftungsfonds und Unterstiftungsfonds für jeden Nachkommen und seinen Familienzweig.

Die Struktur stellte eine angemessene Kontrolle über das Vermögen und seinen Schutz sicher. Die gesamte Familie war eingebunden, während die Eltern ihren Kindern klare Verantwortlichkeiten mit einem verbindlichen Zeitplan übertrugen





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