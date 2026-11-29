Carole Schiffer und Tochter Clementine waren beim traditionellen Pariser Debütantinnenball anwesend. Der Event unterstützt Kinderspitäler und versammelt europäischen Adel.

Im historischen Ballraum des Hotel Shangri-La in Paris fand jüngst der traditionelle Bal des Débutantes statt, der prominentes Publikum und europäischen Adel versammelte. Bei der Gala zog Clementine Schiffer, Studentin der Kunst und Mode, am Arm ihres 23-jährigen Bruders Caspar Vaughn in den Ballsaal ein. Die 22-Jährige, die ihren Geburtstag erst am 11. November feierte, präsentierte sich in einem blauen Kleid und trug eine historische Kette, die einst Marie Antoinette gehörte.

Schiffer und Tochter im Fokus der Haute-Couture

Die Mutter von Clementine, die ehemalige First Lady Carole Schiffer, begleitete ihre Tochter bei dem prestigeträchtigen Auftritt und zeigte sich sichtlich gut gelaunt. Sie berichtete der Zeitung Bild, dass Clementine häufig Kleidungsstücke aus ihrem eigenen Kleiderschrank leiht, um einen Stil aus einer Mischung von Alt und Neu zu kreieren. Schiffer erinnerte sich daran, wie ihre Tochter genau in diesem Alter ähnliche Mode trug, was die familiäre Verbundenheit im Bereich der High Fashion unterstreicht.

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Die Teilnehmerinnen wurden von führenden Häusern der Haute Couture eingekleidet, was den internationalen Status des Events betont. Neben Schiffer war auch Olimpia Báez-Herrera anwesend, die als Enkelin der Modedesignerin Carolina Herrera auftrat. Sie erschien in einem Entwurf ihrer Großmutter und wurde von ihrem Bruder Miguel Báez-Herrera begleitet, was die fortwährende Bedeutung der Modefamilie in der High Society demonstrierte.

Internationale Gäste und adlige Tradition

Der Katalog der teilnehmenden jungen Frauen umfasst Namen aus der internationalen Finanz- und Adelsszene. Juliet Lipman, Tochter des Republic-Records-Mitgründers Monte Lipman, trat in einem hellblauen Stufenkleid von Oscar de la Renta auf. Aus dem europäischen Adel reisten unter anderem Erzherzogin Zita von Österreich an, die sich für Entwürfe von Franck Sorbier entschied, sowie die Italienerin Angera Brachetti Peretti, eine Großnichte der Designerin Elsa Peretti, in Giorgio Armani Privé.

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Weitere Teilnehmende stammen aus der kuwaitischen Herrscherfamilie, vertreten durch Scheicha Shaymaa Al Sabah, sowie Syra Kanwar, deren Familie für einen indischen Reifenhersteller steht. Die Gala diente nicht nur der Präsentation, sondern auch der Sicherung der kostbaren Ausstattungen; zahlreiche Bodyguards überwachten den Saal, um die teuren Schmuckstücke der Debütantinnen vor Diebstahl zu schützen.

Karitativer Hintergrund und historische Wurzeln

Hinter dem prestigeträchtigen Auftritt verbirgt sich ein schwerwiegender wohltätiger Zweck, der von der Organisatorin Ophélie Renouard modern interpretiert wurde. Ursprünglich als Veranstaltung zur Partnersuche für junge Frauen konzipiert, datiert die erste Ausgabe laut Hello-Magazin auf das Jahr 1957. Heute hat sich das Format gewandelt und fungiert primär als moderne Feier der Debütantinnen, bei der der Begleiter in den Hintergrund tritt.

Die Einnahmen der Gala fließen direkt an ausgewählte Organisationen, die im medizinischen Bereich tätig sind. In diesem Jahr wurden Spenden an den Kardiologie-Forschungsverein ARCFA am Hôpital Necker-Enfants Malades sowie an das Maria Fareri Children's Hospital geleitet. Die teilnehmenden Familien unterstützen diese Projekte finanziell, was den gesellschaftlichen Einfluss der Gäste für humanitäre Zwecke nutzt.

Verankerung im kulturellen Erbe Paris

Die Veranstaltung findet in einem Ort statt, der selbst Geschichte atmet: das Hotel Shangri-La, das einst der Palast von Prinz Roland Bonaparte war und einen einzigartigen Blick auf den Eiffelturm bietet. Für einige Teilnehmerinnen war es eine Wiederholung familiärer Traditionen, da die Mütter der Britin Beatrice Rose Hart und von Iris de Kersauson bereits 1997 als Debütantinnen beim Ball anwesend waren. Nur mit Einladung zugelassen, bleibt die Veranstaltung ein exklusiver Höhepunkt im sozialen Kalender der Hauptstadt.