Bakterieller Albtraum nach dem Famenne Ardenne Classic: Profis kurz vor Giro-Start schwer erkrankt

Mehrere Radprofis des Teams Lotto Intermarché kämpfen nach einem Rennen in Belgien mit schweren Magen-Darm-Infekten, die vermutlich durch verunreinigtes Regenwasser und Kuhmist verursacht wurden.

Der Triumph beim Radrennen Famenne Ardenne Classic in Belgien sollte für den jungen belgischen Hoffnungsträger Arnaud De Lie eigentlich der perfekte Auftakt in eine erfolgreiche Saison sein.

Der 24-jährige Athlet konnte am vergangenen Sonntag in seiner Heimat ein beeindruckendes Rennen über eine Distanz von 187 Kilometern bestreiten und sich am Ende als Sieger durchsetzen. Doch die Freude über diesen prestigeträchtigen Erfolg hielt nicht lange an, da das Ereignis ein höchst unerfreuliches und gesundheitlich bedenkliches Nachspiel nahm.

Nur wenige Tage nach der Zielüberquerung verwandelte sich die Euphorie in Ernüchterung, als De Lie und zwei seiner Teamkollegen vom Team Lotto Intermarché, nämlich Milan Menten und Liam Slock, plötzlich unter schweren körperlichen Beschwerden litten. Die Symptome waren alarmierend und ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um eine ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigung handelte. Die betroffenen Fahrer klagten über heftige Bauchschmerzen, akuten Durchfall, hohes Fieber sowie wiederholtes Erbrechen.

Die Intensität der Beschwerden war so hoch, dass De Lie, Menten und Slock kurzzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, um medizinisch versorgt zu werden und eine Dehydration zu vermeiden. Die Diagnose deutete schnell auf eine schwere Magen-Darm-Grippe hin, die den Körper der Profis massiv schwächte und ihre Leistungsfähigkeit unmittelbar vor einem der wichtigsten Termine im Radsportkalender untergrub. Besonders dramatisch ist das Timing dieser Erkrankungen, da am kommenden Freitag der Start des Giro d'Italia ansteht.

Während Arnaud De Lie und Milan Menten sich mühsam erholten und es schließlich schafften, mit dem Flugzeug nach Bulgarien zu reisen, um sich dort auf das große Etappenrennen vorzubereiten, traf dies auf Liam Slock nicht zu. Er war so stark angeschlagen, dass er zu Hause bleiben musste, was einen herben Rückschlag für seine persönlichen Ambitionen darstellt.

Die Auswirkungen waren auch bei der offiziellen Teampräsentation am Mittwoch deutlich sichtbar: Von den insgesamt acht nominierten Fahrern des Teams Lotto waren drei nicht anwesend, was die Schwere des Ausbruchs innerhalb des Kaders unterstrich. Die medizinischen Untersuchungen ergaben eine höchst ungewöhnliche, aber im ländlichen Raum nicht unbekannte Ursache für die Infektionen. Es wird vermutet, dass das Bakterium Campylobacter die Verursacher der Erkrankungen ist. Dieses spezifische Bakterium kommt häufig in den Mägen von Rindern vor und wird über deren Exkremente ausgeschieden.

Die Umstände des Rennens am letzten Sonntag begünstigten die Übertragung massiv: Die Strecke war durch starke Regenfälle aufgeweicht, und auf vielen Abschnitten lagen große Mengen an Kuhfladen. Durch die nassen Straßen und die hohe Geschwindigkeit der Fahrer spritzten die mit Bakterien belasteten Exkremente vermutlich direkt auf die Körper, die Trikots und möglicherweise sogar in den Mund oder die Nasen der Sportler. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die oft unterschätzten hygienischen Risiken bei Straßenrennen, die durch ländliche Gebiete führen.

Während die Fahrer normalerweise gegen Wind, Wetter und die Konkurrenz kämpfen, wurde ihnen hier ein biologischer Gegner begegnet, gegen den sie kaum Schutz hatten. Die Situation zeigt, wie fragil die Vorbereitung auf ein Grand-Tour-Rennen wie den Giro d'Italia ist, wenn unvorhersehbare externe Faktoren ins Spiel kommen. Für das Team Lotto Intermarché bedeutet dies nun eine enorme Herausforderung in der Kaderplanung und eine psychische Belastung für die betroffenen Fahrer, die nun gegen die Zeit kämpfen müssen, um ihre volle Fitness zurückzugewinnen





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Radsport Famenne Ardenne Classic Campylobacter Lotto Intermarché Giro D'italia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuenburger mit einem Werk an der Kunstbiennale von VenedigDer Neuenburger Filmemacher Fabrice Aragno präsentiert an der Biennale von Venedig 2026 eine Installation, die von Jean-Luc Godards Film «Le Livre d’image» inspiriert ist.

Read more »

Kampf um den Flugplatz Kägiswil: Petition und Rega-PläneEine Petition mit über 10'800 Unterschriften fordert den Erhalt des Flugplatzes Kägiswil. Die Rega plant die Verlegung ihres Hauptsitzes dorthin, was zu Konflikten mit der Flugplatzgenossenschaft führt.

Read more »

Larissa Hodgson: Alleinerziehende Mütter kämpfen mit einem unfairen SystemEx-Bachelorette Larissa Hodgson kritisiert offen die Doppelbelastung alleinerziehender Mütter. Das System sei nicht auf Ein-Eltern-Haushalte ausgerichtet, sagt die 31-Jährige.

Read more »

Arsenal gegen Atlético: Kampf um den FinaleinzugArsenal und Atlético Madrid liefern sich ein intensives Rückspiel im Champions League Halbfinale. Arsenal will nach dem 1:1 im Hinspiel den Einzug ins Finale perfekt machen, während Atlético immer besser ins Spiel findet. Es gibt Spekulationen über die Zukunft von Atlético-Trainer Diego Simeone.

Read more »

Der Aufstieg der Grünen in Großbritannien: Zoë Garbett und der Kampf um HackneyEin tiefer Einblick in die politische Transformation der britischen Grünen und die Ambitionen von Zoë Garbett, die erste grüne Bürgermeisterin in Hackney zu werden.

Read more »

Die Kosten der Armut: Ana Sols Kampf gegen die SchuldenfalleDer Bericht beleuchtet die prekäre Situation von Menschen in Armut am Beispiel von Ana Sol, die durch Bussen und Schulden in einem Teufelskreis gefangen ist und die soziale Ungerechtigkeit des Justizsystems kritisiert.

Read more »