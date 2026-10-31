Bahnunfall-Übung in der Surselva testet Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen

Rund 40 Einsatzkräfte übten in der Surselva einen Bahnunfall mit 35 Zugpassagieren. Die Übung testete die Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und RhB.

In der Nacht auf Samstag fand in der Surselva, auch bekannt als Bündner Oberland, eine groß angelegte Einsatzübung statt. Rund 40 Einsatzkräfte trainierten unter realistischen Bedingungen die Bewältigung eines schweren Bahnunfall s mit mehreren Verletzten, vermissten Personen und komplexen Rettungsarbeiten. Die Übung konzentrierte sich auf die Zusammenarbeit der Blaulicht- und Partnerorganisationen.

Realistisches Unfallszenario in der Surselva

Kurz nach 21.40 Uhr ereignete sich im Übungsszenario auf Höhe des Schießstandes Pardiala eine folgenschwere Kollision zwischen einem mit 35 Personen besetzten Zug und einem Personenwagen. Durch den Aufprall wurde der Triebzug teilweise aus den Schienen gehoben. Mehrere Fahrgäste erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades.

Also read Schwere Zugunfall-Übung in Waltensburg GR

Der Personenwagen kam nach der Kollision in einem Graben neben den Gleisen zum Stillstand. Während der Lenker schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt blieb, standen seine Beifahrerin sowie mehrere Bahnreisende unter Schock. Einige von ihnen entfernten sich orientierungslos von der Unfallstelle und mussten gesucht werden.

Vielfältige Herausforderungen für die Einsatzkräfte

Die Übung stellte die beteiligten Organisationen vor vielfältige Herausforderungen. Neben der Rettung und Betreuung der verletzten Personen mussten eine technische Rettung am Unfallfahrzeug durchgeführt, die Ereignisbewältigung auf den Bahngleisen koordiniert sowie vermisste und desorientierte Personen im unwegsamen Gelände lokalisiert werden.

Advertisement

Beteiligt waren die Einsatzleitzentrale, die Regionen- und Verkehrspolizei sowie die Führungsunterstützung der Kantonspolizei Graubünden, die Bahnstützpunkte der Feuerwehren Ilanz und Thusis, die Führungsunterstützung der Feuerwehrbezirke 5 und 6, die Sanitätsnotrufzentrale und der Rettungsdienst Surselva. Unterstützt wurden sie von Bergrettern des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) mit Geländesuchhunden sowie der Rhätischen Bahn (RhB).

Positive Bilanz und gewonnene Erkenntnisse

Die rund zweieinhalbstündige Übung hat deutlich aufgezeigt, wie entscheidend die enge und koordinierte Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen für die erfolgreiche Bewältigung komplexer Ereignisse ist. Dank des abgestimmten Vorgehens und einer angepassten Kommunikation zwischen den Einsatzkräften konnten die Übungsziele erreicht werden. Die Beurteilung fiel insgesamt positiv aus.

Gleichzeitig wurden wertvolle Erkenntnisse und Verbesserungspotenziale gewonnen, die in die Weiterentwicklung von Abläufen, die Einsatzführung und die Ausbildung der einzelnen Organisationen einfließen. Auch die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft sowie die Räumung des Schadenplatzes wurden erfolgreich geübt. Diese Schritte sind wichtige Bestandteile einer umfassenden Ereignisbewältigung.

Regelmäßige Übungen durch die ArG EVB GR

Die Arbeitsgruppe Einsatzvorbereitung Blaulichtorganisationen Graubünden (ArG EVB GR) organisiert regelmäßig solche Einsatzübungen. Mit realitätsnahen Szenarien werden Abläufe überprüft, Erfahrungen gesammelt und die Zusammenarbeit der verschiedenen Partnerorganisationen weiter gefestigt, damit im Ernstfall schnell, koordiniert und professionell gehandelt werden kann.

Advertisement

Ein schwerer Bahnunfall stellt Rettungsorganisationen vor besondere Aufgaben. Neben der medizinischen Versorgung von Verletzten müssen die Gefahren des Bahnbetriebs berücksichtigt, die Unfallstelle gesichert und unterschiedliche Einsatzorganisationen koordiniert werden. Gerade in abgelegenen Regionen können enge Zufahrten, steiles Gelände und schwierige Wetterbedingungen zusätzliche Herausforderungen schaffen.

Gleisbereiche sind keine gewöhnlichen Einsatzorte. Auch nach einem Unfall können Gefahren durch weitere Züge, bewegliche Fahrzeugteile oder elektrische Anlagen bestehen. Die Einsatzleitung muss mit dem zuständigen Bahnunternehmen klären, welche Gleise betroffen sind und welche betrieblichen Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Rettungskräfte dürfen den Gefahrenbereich erst unter den dafür vorgesehenen Sicherheitsbedingungen betreten.

Oberleitungen und weitere Bahnanlagen können lebensgefährliche Spannungen führen. Auch beschädigte Leitungen dürfen niemals eigenmächtig berührt oder als ungefährlich betrachtet werden. Die konkrete Freigabe und Sicherung eines Bahnbereichs erfolgt durch die dafür zuständigen Stellen. Für Unbeteiligte gilt deshalb: Gleisanlagen nicht betreten und den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen.

Bei Ereignissen mit zahlreichen verletzten Personen muss der Rettungsdienst rasch einen Überblick gewinnen. Dazu gehört die Einschätzung, wie viele Menschen medizinische Hilfe benötigen und welche Patientinnen und Patienten besonders dringend versorgt werden müssen. Fachpersonen beurteilen die Verletzungen nach festgelegten Verfahren und organisieren die Versorgung entsprechend der Dringlichkeit. Dieses Vorgehen wird als Sichtung oder Triage bezeichnet. Je nach Verletzungen und verfügbaren Kapazitäten werden geeignete Rettungsmittel und Spitäler bestimmt. Die Sanitätsnotrufzentrale unterstützt die Koordination. Auch Menschen ohne sichtbare Verletzungen benötigen unter Umständen Betreuung.