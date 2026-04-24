Bahnhofstrasse Luzern: Umgestaltung im Mai abgeschlossen

Nach jahrelanger Planung und Bauzeit wird die Bahnhofstrasse in Luzern im Mai fertiggestellt. Das Projekt umfasst mehr Grünflächen, einen Kiesbelag, eine neue WC-Anlage und eine verbesserte Infrastruktur für Fussgänger und Velos.

Nach über einem Jahrzehnt Planung und Bauarbeiten neigt sich die umfassende Umgestaltung der Bahnhofstrasse in Luzern dem Abschluss zu. Im Mai soll das Projekt offiziell fertiggestellt werden und die Vision der Stadt von einem einladenden, verweilungsfreundlichen und genussvollen Raum verwirklichen.

Die Neugestaltung umfasst eine deutliche Aufwertung der Grünflächen mit zusätzlichen Bäumen, die Verwendung eines Kiesbelags zur Schaffung einer angenehmeren Atmosphäre und die Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage. Ursprünglich im Jahr 2013 durch ein Volksbegehren initiiert, sah die Umwandlung der Bahnhofstrasse in eine Flaniermeile mit Tempo 20 und Vorrang für Fussgänger vor. Trotz zahlreicher Hürden, darunter zwei Abstimmungen und diverse Einsprachen, konnte das Projekt nun erfolgreich umgesetzt werden. Die angedachte Buvette wird jedoch vorerst nicht realisiert.

Die Umgestaltung erstreckt sich auch auf die angrenzende Seidenhofstrasse, wo ebenfalls Flächen entsiegelt und durch Bäume begrünt werden. Insgesamt entstehen 470 neue Veloabstellplätze, während in der Theaterstrasse sechs und in der Seidenhofstrasse vier Autoparkplätze entfallen. Diese Massnahmen sollen die Bewegungszone an der Reuss attraktiver gestalten und die Bahnhofstrasse zu einem lebendigen Begegnungsort machen. Die Bauarbeiten sind derzeit in der Endphase, wobei die letzten Bäume gepflanzt werden.

Für den Stadtlauf am 25. April soll ein Grossteil der Fläche bereits nutzbar sein, wie Projektleiter Lukas Deschwanden bestätigt. Die grösste Herausforderung während der Bauphase bestand in der Aufrechterhaltung der Zugänglichkeit der Bahnhofstrasse für Fussgänger und Velos, insbesondere während der Sommermonate. Bürokratische Hürden, wie die Ablehnung einer unterirdischen Velostation durch das Stimmvolk im Jahr 2022 und diverse Einsprachen, führten zu Verzögerungen und Umplanungen.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 6,8 Millionen Franken, wobei der Bund 2,1 Millionen beiträgt. Die Verzögerungen haben zwar zu Mehrkosten geführt, diese können jedoch nicht exakt beziffert werden. Die Umgestaltung der Bahnhofstrasse hat auch Auswirkungen auf den Monatsmarkt und die Fasnacht. Der Monatsmarkt wird nach Abschluss der Bauarbeiten an die Bahnhofstrasse zurückkehren, jedoch mit einigen Anpassungen.

Auch die Fasnacht wird sich den neuen Gegebenheiten anpassen müssen, da ein Teil der bisherigen Fläche für Wagen und Essensstände wegfällt. Diverse Fasnachtsgruppen mussten sich bereits für das Jahr 2026 neu organisieren. Trotz dieser Veränderungen soll die Fasnacht weiterhin auf der Bahnhofstrasse und dem Theaterplatz stattfinden. Parallel zur Umgestaltung der Bahnhofstrasse erhält auch der Theaterplatz ein temporäres Facelifting mit mobilen Elementen und Begrünung.

Die Neugestaltung des Platzes wurde vor der Abstimmung über die Zukunft des Theaters geplant, und die Stadt hält an den ursprünglichen Plänen fest, auch wenn die Zukunft des Theaters selbst noch unklar ist. Die umliegenden Geschäfte spüren die Auswirkungen der Bauarbeiten, blicken aber optimistisch in die Zukunft und erwarten eine Steigerung der Aufenthaltsqualität und somit auch der Kundenfrequenz. Die Umgestaltung der Bahnhofstrasse soll einen Ort schaffen, der zum Verweilen einlädt und die Lebensqualität in Luzern erhöht





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