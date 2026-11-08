BAG prüft Milliarden-Fehler: 213 Millionen Franken für falsche Coronatests

Das BAG ermittelt wegen 213 Mio. Franken zu viel ausgezahlter Testgelder. Neue Mandatsvergabe soll Betrug und Abrechnungsfehler in Laboren aufklären.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat ein neues Mandat zur Überprüfung von Coronatest-Rechnungen während der Pandemie vergeben. Hintergrund sind Erkenntnisse, wonach der Bund rund 213 Millionen Franken fälschlicherweise für Tests ausbezahlt hat. Diese Summe wurde laut Berichten nicht für tatsächlich erbrachte medizinische Leistungen verwendet.

Hintergrund und Ausmaß der Fehler

Die Überprüfung betrifft einen massiven finanziellen Schaden im Gesundheitswesen. Bisher konnten Gesundheitsbehörden lediglich 23,3 Millionen Franken der zu viel gezahlten Mittel zurückfordern. Der verbleibende Restbetrag von rund 189,7 Millionen Franken steht noch aus. Das BAG hat nun eine externe Firma mit der detaillierten Prüfung der damaligen Abrechnungen beauftragt.

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Die Untersuchungskommission wird die Rechnungen von Testzentren, Arztpraxen und Labors auf Herz und Nieren prüfen. Ziel ist es herauszufinden, ob die Abrechner absichtlich oder unabsichtlich betrügerische Handlungen begangen haben. Dazu gehören das Abrechnen nicht durchgeführter Tests, die mehrfache Berechnung einzelner Proben oder die Forderung überhöhter Beträge.

Verdachtsmomente und strafrechtliche Relevanz

Laut Berichten der Sonntagszeitung existieren gegenwärtig 322 Fälle mit konkreten Verdachtsmomenten. Die beauftragte Firma wird den Prozess der Klärung etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Innerhalb dieses Zeitraums soll die Natur der Abweichungen eindeutig identifiziert werden.

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Falls sich im Rahmen der Prüfung herausstellt, dass bestimmte Abrechner aus Vorsatz gehandelt haben, droht diesen Personen strafrechtliche Verfolgung. Der Nachweis der Vorsatzelemente ist dabei zentral für die weitere juristische Einordnung der Fälle. Das BAG erwartet detaillierte Berichte über die identifieden Unregelmäßigkeiten.

Einzelfall Arzt in Zürich und Bern

Besondere Aufmerksamkeit erhielt ein Betrugsskandal um einen Arzt aus Zürich, der Tausende erfundene Coronatests abrechnete. Dieser Fall führte im September 2024 dazu, dass der Beschuldigte in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai floh. Die Gesundheitsbehörden mehrerer Kantone waren in die Ermittlungen eingebunden.

Im Februar 2026 wurde bekannt, dass der in der Schweiz gesuchte Arzt wieder in der Schweiz arbeitet. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern hat eine entsprechende Genehmigung erteilt. Der Arzt darf seine Tätigkeit ausüben, jedoch nur unter strikter fachlicher Aufsicht, die diese gewährleistet.

Gesamtkosten der Pandemie

Die aktuellen Ermittlungen ins Gesamtbild der Pandemie-Kosten. Der Bundesrat präsentierte vor drei Jahren einen umfassenden Bericht zu den Ausgaben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtkosten für Covid-19-Tests beliefen sich dabei auf rund drei Milliarden Franken.

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Zusätzlich betrugen die Kosten für die Beschaffung von Impfstoffen und medizinischen Gütern etwa 1,7 Milliarden Franken. Die 213 Millionen Franken, die nun als fehlerhaft identifiziert wurden, stellen somit einen signifikanten Teil der Testausgaben dar. Die Rückforderungen werden die öffentlichen Kassen entlasten, decken aber bei Weitem nicht das gesamte Ausmaß des Fehlers ab.