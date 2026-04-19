BAG-Direktorin Lévy verteidigt Impfstoffbeschaffung und kommentiert Fall Fischer

Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), verteidigt die Beschaffung von 61 Millionen Covid-Impfdosen für die Schweiz und äussert sich im Interview mit dem «SonntagsBlick» zum Fall des ehemaligen Eishockey-Nationaltrainers Patrick Fischer. Sie betont die Notwendigkeit einer sicherheitsorientierten Strategie während der Pandemie und begründet die hohen Bestellmengen mit dem damaligen globalen Wettbewerb um Impfstoffe. Zudem erläutert sie die bisherige Verwendung der bestellten Impfdosen und gibt Auskunft über eingegangene Anträge auf Entschädigung bei Impfschäden.

Die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit ( BAG ), Anne Lévy , hat im Rahmen eines Interviews mit dem «SonntagsBlick» die Entscheidung zur Bestellung von 61 Millionen Covid-Impfdosen für die Schweiz verteidigt. Gleichzeitig äusserte sie sich zu dem Aufsehen erregenden Fall rund um Patrick Fischer , den ehemaligen Trainer der Schweiz er Eishockey-Nationalmannschaft, der wegen seiner Nicht-Impfung von den Olympischen Spielen in Peking ausgeschlossen wurde.

Lévy betonte, dass die Entscheidung über eine Impfung eine persönliche sei. Bezüglich des Falls Fischer erklärte die BAG-Direktorin: «Warum Herr Fischer so gehandelt hat, muss er selbst erklären. In jedem Fall sind Regeln einzuhalten.» Sie fügte hinzu, dass Fischer durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, ohne Impfung an den Olympischen Spielen in China teilzunehmen, dies jedoch mit einer Quarantäne verbunden gewesen wäre. Andere Sportler hätten diesen Weg gewählt und die Massnahmen in Kauf genommen. Die Schweiz habe während der gesamten Corona-Pandemie eine «auf Sicherheit ausgerichtete Strategie» verfolgt, so Lévy. Dies habe sowohl die Auswahl der Impfstoffe als auch die Festlegung der benötigten Mengen betroffen. Von den insgesamt 61 Millionen bestellten Impfdosen seien bisher 17 Millionen in der Schweiz verabreicht worden. Weitere acht Millionen Dosen seien an andere Länder gespendet worden. Der verbleibende Rest sei teilweise vernichtet worden oder nicht bezogen, aber dennoch vollständig bezahlt worden, erklärte Lévy. Die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit hob hervor, dass es in einer Pandemiesituation essenziell sei, lieber zu viel als zu wenig Impfdosen zu bestellen. Dies begründete sie mit der unsicheren Situation zu Beginn der Pandemie, als ein starker globaler Wettbewerb um die Verfügbarkeit von Impfstoffen herrschte und die Wirksamkeit verschiedener Präparate noch nicht abschliessend geklärt war. «Stellen Sie sich vor, wir hätten auf den falschen gesetzt oder zu wenig bestellt!», mahnte Lévy. Die Oberaufsicht des Parlaments habe in ihrem Prüfbericht bestätigt, dass die getroffenen Massnahmen korrekt gewesen seien. Bis Anfang 2026 erwartet der Bund noch 408 Gesuche um Entschädigung für Impfschäden. Nach einer ersten Prüfung wurden laut Lévy 300 dieser Anträge zurückgewiesen, zwei wurden gutgeheissen und zwei abgelehnt, während der Rest noch in Bearbeitung ist. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung habe sich während der Pandemie für Impfungen entschieden. Knapp 70 Prozent der Bevölkerung liessen sich impfen, bei den über 65-Jährigen lag die Impfquote sogar bei über 90 Prozent





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