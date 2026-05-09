Baden und Wettingen: Die Debatte um eine Fusion flammt wieder auf

Angesichts finanzieller Engpässe in Wettingen wird über einen Zusammenschluss mit Baden diskutiert, um eine regionale Großstadt zu schaffen.

In der Region Aargau wird derzeit eine Diskussion geführt, die bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgetaucht ist, nun jedoch eine neue Dringlichkeit erfahren hat. Es geht um die mögliche Fusion der Städte Baden und Wettingen .

Während die beiden Orte geografisch bereits fast zu einer einzigen urbanen Einheit verschmolzen sind, trennen sie politisch und administrativ immer noch klare Grenzen. Für viele Bewohner ist im Alltag kaum mehr auszumachen, wann sie die Gemeindegrenze überqueren, doch in den Stadträten und Finanzämtern sind diese Linien von entscheidender Bedeutung. Der aktuelle Auslöser für die erneute Debatte ist die prekäre finanzielle Lage der Stadt Wettingen, die das vergangene Geschäftsjahr mit einem beachtlichen Defizit von 6,4 Millionen Franken abschließen musste.

Besonders vehement treibt Lutz Fischer, ein Grossrat der EVP in Wettingen, die Idee des Zusammenschlusses voran. Aus seiner Sicht ist es essenziell, jetzt zu handeln, bevor die finanzielle Schieflage der Gemeinde ein Ausmass annimmt, das eine Fusion unattraktiv macht. Er warnt davor, dass die Verschuldung weiter ansteige und der Steuerfuss in unvertretbare Höhen klettern könnte. In einer bemerkenswerten Metapher bezeichnet er Wettingen derzeit noch als eine attraktive Braut für Baden.

Würde man zu lange warten, etwa zehn oder fünfzehn Jahre, befürchtet Fischer, dass Baden das Interesse an einer Hochzeit verlieren könnte oder Wettingen schlichtweg zu geschwächt wäre, um als gleichwertiger Partner aufzutreten. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden der Region zeigt, dass eine Ablehnung nicht ausgeschlossen ist, wie es in der Vergangenheit etwa bei Neuenhof der Fall war. Würde dieser Zusammenschluss tatsächlich realisiert werden, entstünde eine neue städtische Einheit mit rund 46.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Damit würde Baden-Wettingen einen beachtlichen Sprung in der nationalen Rangliste machen und zur elftgrössten Stadt der gesamten Schweiz aufsteigen. Aktuell belegen die beiden Orte in den Statistiken des Bundesamts für Statistik deutlich hintere Plätze, nämlich auf Rang 40 und 46. Die Synergien einer solchen Grossstadt könnten theoretisch enorm sein, sowohl in Bezug auf die Infrastruktur als auch auf die politische Strahlkraft in der Region und darüber hinaus. Doch die Vision einer neuen Metropole im Aargau stösst auf erheblichen Widerstand.

Die SVP in Wettingen sieht in der Fusion keine Lösung für die eigentlichen Probleme. Fraktionspräsident Martin Fricker betont, dass ein einfacher Zusammenschluss die strukturellen Defizite nicht magisch verschwinden lasse. Auch die FDP steht den Plänen skeptisch gegenüber. Für die Liberalen ist es von zentraler Bedeutung, dass jede Gemeinde in der Region eigenständig und finanziell gesund bleibt, um handlungsfähig zu bleiben.

Sie warnen davor, dass Baden durch die Übernahme der Wettinger Schulden ebenfalls in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte, was das gesamte regionale Gefüge destabilisieren würde. Aus dieser Perspektive wäre eine Fusion momentan nicht zielführend. Interessanterweise wird in Badener Kreisen oft angemerkt, dass ein Zusammenschluss mit Ennetbaden aufgrund der soliden Finanzen beider Partner weitaus logischer und weniger riskant wäre. Eine differenzierte Meinung vertritt die Gruppierung Team Baden.

Obwohl sie grundsätzlich offen für regionale Entwicklungen sind und den Ostaargau stärker als ein integriertes Ganzes betrachten, lehnen sie eine Fusion aus reiner Not heraus ab. Sie sprechen kritisch von einer Zwangsheirat, die aus finanziellen Zwängen resultiere. Stattdessen plädieren sie für eine freiwillige Partnerschaft und eine langfristige, strategische Integration mehrerer Gemeinden, anstatt nur den unmittelbarsten Nachbarn aus einer Notlage heraus einzugliedern.

Zudem gibt es Kritik an der bisherigen Haltung Wettingens, das sich lange Zeit als Dorf definiert habe und dadurch urbane Entwicklungen eher gebremst als gefördert habe. Die Debatte zeigt deutlich, dass die Frage der Fusion weit über reine Zahlen hinausgeht und tief in das Selbstverständnis und die politische Identität der betroffenen Gemeinden eingreift





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