Regeln zum Essen im Bademantel in Schweizer Top-Hotels. Erfahren Sie, wo das Swiss Hotel Schweizerhof Flims, Tschuggen Grand Hotel und Bürgenstock Resort Erlaubnis geben oder verbieten.

Viele Reisende verbinden Wellnessurlaub mit maximaler Entspannung, bei der die Grenzen zwischen Liegen und Essen verschwimmen. Die Frage, ob der Bademantel beim Mittagessen geduldet wird, hängt stark von der individuellen Philosophie des jeweiligen Hauses ab. Während das Swiss Hotel Schweizerhof Flims und das Tschuggen Grand Hotel in Arosa bestimmte Zonen explizit für entspanntes Tragen erlauben, sehen andere Institutionen wie das Appenzeller Huus oder Teile des Bürgenstock Resort s dies strikt als Verstoß gegen Hygiene- und Atmosphärestandards an. Diese Differenzierung zeigt, dass es keine einheitliche Schweizer Regel gibt.

Mittagessen und Hygienestandards in Schweizer Hotellerie

Das Swiss Hotel Schweizerhof Flims macht unter der Leitung von Hoteldirektorin Sandra Schmidt eine klare Ausnahme für die Mittagsstunden. Gäste dürfen dort ihr Zmittag direkt im Bademantel in der Bar verzehren, da dieser Bereich als Teil des entspannten Feriengefühls gilt. Die Logik dahinter ist die räumliche Trennung: Solange sich die Gäste nicht im offiziellen Speiseraum aufhalten, wird die Tracht akzeptiert. Ähnlich verhält es sich im Tschuggen Grand Hotel in Arosa, wo im Bistro des Wellnesszentrums der Bademantel beim Mittagessen erlaubt ist. Im Bürgenstock Resort ist das Essen im Bademantel mittags im Oak Grill & Pool Patio des Alpine Spa gestattet, was die Tendency zu mehr Komfort in spezifischen Spa-Bereichen widerspiegelt.

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Die Argumente für diese Lockerungen basieren auf dem Wunsch nach uninterrupted Entspannung. Sandra Schmidt betont, dass dies zum unverzichtbaren Feeling der Wellness-Urlaube gehört. Allerdings gibt es auch hier Grenzen: Für das Frühstück ist in den meisten Häusern ein anderer Stil üblich. Im Swiss Hotel Schweizerhof Flims hat bisher niemand zum Frühstück im Bademantel bestellt, da dies nicht zur Vorstellung des Hauses passt. Stattdessen sind Yogakleidung oder sogar Skiunterwäsche dort akzeptabel, was zeigt, dass die Definition von angemessener Freizeitkleidung flexibler ist als die des Bademantels.

Strikte Ablehnung aus Hygiene- und Atmosphere-Gründen

Nicht alle führenden Häuser folgen diesem entspannten Ansatz. Das Appenzeller Huus lehnt den Bademantel sowohl zum Frühstück als auch zum Mittag- und Abendessen kategorisch ab. Hotelmanagerin Alexa Stoscheck begründet dies mit der Schaffung einer klaren Trennung zwischen dem Wellness- und dem Gastronomiebereich. Neben der gewollten Atmosphäre spielen auch hygienische Aspekte eine entscheidende Rolle. Stoscheck weist darauf hin, dass Bademäntel oft direkt nach dem Besuch der Sauna oder des Pools getragen werden, was im Restaurantkontext als unpassend empfunden wird.

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Auch das Bürgenstock Resort nimmt eine differenzierte, aber im Kern strikte Position ein. Während das Essen im Patio des Alpine Spa mittags erlaubt ist, müssen Gäste in allen übrigen Restaurants, Lounges und Bars mittags normale Kleidung tragen. Das Tragen von Kleidung unter dem Bademantel, wie etwa ein Kleidungsstück unter der Tracht, wird hier explizit nicht als Ausweg akzeptiert. Eine Sprecherin des Resorts verweist erneut auf die Vermischung von Hotelgästen, Tagesbesuchern und Geschäftsgästen, was eine gehobene Atmosphäre erfordert. Auch im Frühstücksrestaurant des Bürgenstock Resorts ist der Bademantel nicht erwünscht.

Abendgarderobe und Alternative Bestellmethoden

Für das Abendessen gelten in allen befragten Einrichtungen verschärfte Regeln. Sämtliche Häuser bitten ihre Gäste nachdrücklich, den Bademantel abzulegen und sich umzuziehen. Im Tschuggen Grand Hotel wird abends entweder elegante Kleidung oder ein sportlich-eleganter Stil erwartet, während das Bürgenstock Resort den Stil Smart Casual in den Restaurants vorsieht. Das Appenzeller Huus hält ebenfalls streng an der Regel fest, Kleidung statt Bademantel zum Abendessen zu tragen. Selbst das Swiss Hotel Schweizerhof Flims, das tagsüber locker ist, erwartet abends Schuhe und angemessene Kleidung. Hoteldirektorin Sandra Schmidt merkt an, dass es zwischen Bademantel und voller Abendgarderobe noch viel Spielraum gibt, eine schriftliche Kleiderordnung existiert dort jedoch nicht.

Für Gäste, die ihr Frühstück nicht im Bademantel im Restaurant genießen möchten, bieten manche Häuser pragmatische Lösungen an. Die Tschuggen Collection, vertreten durch Constanze Märzheuser, PR-Direktorin, erklärt, dass im Grand Restaurant des Hauses der Bademantel für das Frühstück nicht vorgesehen ist. Stattdessen können Gäste ihr Frühstück über den Zimmerservice auf ihr Zimmer bestellen und es dort in der gewünschten Tracht genießen. Diese Option hebt den Konflikt zwischen Komfort und Restaurantkonvention auf, indem sie den Gast in den privaten Raum zurückverlegt.