Badeausflüge in der Region Basel: Wie sicher sind die Gewässer?

Eine Mutter warnt vor verunreinigtem Wasser an der Badestelle 'Frenke Beach' in Liestal. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft rät von Baden an Stellen in der Nähe von Abwasserreinigungsanlagen ab. Die Flüsse in der Region werden regelmässig auf ihre mikrobiologische Qualität untersucht, doch können Schwimmen oder Wasserschlucken an Stellen mit schlechter Wasserqualität gesundheitliche Folgen haben.

In der Region Basellockt die warme Jahreszeit viele Menschen zum Baden in den nahegelegenen Flüssen und Seen. Doch wie sicher ist das Wasserreally in den Gewässern wie Birs, Rhein und Frenke?

Eine Mutter aus dem Baselbiet hat Bedenken, nachdem sie mit ihren Kindern am 'Frenke Beach' in Liestal badete und vor verunreinigtem Wasser gewarnt wurde. Die Badestelle liegt in der Nähe einer Abwasserreinigungsanlage (ARA), was die Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft dazu veranlasst hat, vor dem Baden an solchen Stellen zu warnen. Die ARA-Kläranlagen reinigen zwar das Abwasser, doch können die eingeleiteten, gereinigten Abwässer noch mikrobiologisch stark belastet sein





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