Due to concerns raised by anti-vaccination social media influencers and right-wing advocates, the long-established Vitamin-K-sprite for newborns in America is facing skepticism. Despite scientific consensus supporting its safety and effectiveness, many parents are turning down this medical standard.

Vermeintliche Social-Media-Experten und Impfgegner aus dem rechten Spektrum bringen die Vitamin-K-Spritze für Neugeborene in den USA in Misskredit . Als Gesundheitsminister Kennedy schweigt, sterben in der gesamten Nation Babys.

Babies nach der Geburt eine Vitamin-K-Spritze zu verabreichen, gehörte in den USA über Jahrzehnte zum medizinischen Standard. In diesem Kontext trägt auch Gesundheitsminister Robert F. Kennedy bei, der ein Bekenntnis zur Sicherheit der Spritze verweigert – trotz Empfehlung der WHO. Eine Injektion von Vitamin K für Neugeborene gehört in den USA seit Jahrzehnten zum Standardprogramm direkt nach der Geburt. Dabei wird lebensbedrohlichen Vitamin-K-Mangelblutungen (VKDB) im Gehirn oder Darm vorgebeugt.

Die bewährte Praxis wird zunehmend angezweifelt – mit tödlichen Folgen für die Babys. Die Zahl verstorbener Neugeborener aufgrund von Symptomen von VKDB seit geraumer Zeit stark ansteigt. Dabei wären die inneren Blutungen mit einer Injektion von Vitamin K in vielen Fällen vermeidbar gewesen. Zu diesem Schluss kam «ProPublica» nach der Auswertung von Hunderten medizinischen Unterlagen, Autopsieberichten und Gerichtsdokumenten.

Eine genaue Bezifferung der Todesfälle ist nur schwer möglich, denn aktuell gibt es keine staatliche oder bundesstaatliche Erfassung. Fest steht aber: 2024 erhielten fünf Prozent der Neugeborenen keine Vitamin-K-Injektion. Seit 2017 bedeutet das einen Anstieg von 77 Prozent. In einigen US-Spitälern hat sich die Ablehnungsquote sogar mehr als verdoppelt. Der Ansturm an kritische Stimmenпарата sich an diesem Them





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Babies Complications Vitamin K Shortage Misskredit

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