Der Babynahrungshersteller Hipp hat in Österreich ein umfassendes Rückrufverfahren für alle Produkte eingeleitet, die in Spar-Filialen verkauft wurden. Grund dafür ist die Befürchtung, dass einzelne Gläschen mit Karotte und Kartoffel manipuliert worden sein könnten. Die Polizei ermittelt, gibt jedoch aus taktischen Gründen nur wenige Details preis. Eltern werden dringend aufgerufen, betroffene Produkte zurückzubringen.

Der renommierte Babynahrung shersteller Hipp hat in Österreich eine beispiellose Maßnahme ergriffen und sein gesamtes Sortiment aus den Filialen der Supermarktkette Spar zurückgerufen. Anlass zu dieser drastischen Entscheidung gibt die ernste Sorge, dass einzelne Gläschen mit dem Produkt Karotte und Kartoffel manipuliert worden sein könnten. In einer dringenden Warnung hieß es, dass der Verzehr eines derart manipulierten Gläschens potenziell lebensgefährlich für Säuglinge sein könne.

Ein Sprecher von Hipp äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur und bezeichnete den Vorfall als einen externen kriminellen Eingriff. Er betonte jedoch ausdrücklich, dass die internen Produktions-, Qualitäts- und Kontrollprozesse des Unternehmens von dieser Manipulation unberührt blieben. Aus Gründen der laufenden polizeilichen Ermittlungen konnten oder wollten keine weiteren Details preisgegeben werden, was die Unsicherheit und Besorgnis bei Eltern zusätzlich verstärkt.

Die Supermarktkette Spar hat umgehend auf die Warnung reagiert und alle betroffenen Gläschen aus ihren Regalen entfernt. Laut dem Polizeisprecher im Burgenland, Helmut Marban, wurde bei der ersten Bestandsaufnahme in den Filialen noch kein verdächtiges Produkt entdeckt. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass vor der Räumung der Regale bereits manipulierte Gläschen von Konsumenten erworben worden sein könnten.

Aus diesem Grund richtet sich nun ein eindringlicher Appell an alle Eltern in Österreich: Sie werden gebeten, ungenutzte Gläschen, die sie möglicherweise zu Hause aufbewahrt haben, umgehend in die Spar-Supermärkte zurückzubringen. Darüber hinaus sollen Eltern sich bei der Polizei melden, falls ihnen an den Produkten oder der Verpackung etwas Verdächtiges aufgefallen sein sollte. Diese Meldungen seien auch aus ermittlungstaktischer Sicht von großer Bedeutung, um gegebenenfalls wertvolles Beweismaterial zu sichern.

Die Polizei versichert, dass die Ermittlungen mit Hochdruck laufen und mit größter Priorität behandelt werden. Allerdings wurden aus taktischen Erwägungen heraus keine weiteren Informationen preisgegeben, was die Spekulationen über die genaue Natur der Manipulation, die mögliche Höhe einer Erpressung oder die genaue Anzahl der betroffenen Produkte noch verstärkt.

Für Eltern, die sich Sorgen machen und Fragen haben, hat Hipp am Wochenende einen speziellen telefonischen Beratungsdienst eingerichtet, um ihnen Unterstützung und Informationen zukommen zu lassen. Die Wurzeln des traditionsreichen Familienunternehmens, das einst in Pfaffenhofen in Bayern gegründet wurde, reichen über 120 Jahre zurück. Die heutige Hipp Holding AG hat ihren Sitz in Sachseln im Schweizer Kanton Obwalden.

Der aktuelle Vorfall erinnert an ähnliche Rückrufe von Babynahrungsprodukten, die Anfang des Jahres aufgrund des Verdachts auf Verunreinigungen mit giftigen Substanzen erforderlich wurden, wobei insbesondere Babymilchprodukte betroffen waren.





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