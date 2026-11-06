B&T nach Brandanschlag: Thuner Waffenhersteller lässt sich nicht einschüchtern

Das Unternehmen B&T reagiert auf den Brandstiftungsanschlag in Thun-Allmendingen vom 29. Oktober mit entschiedener Haltung. Die Führung betont den Zusammenhalt und lehnt politische Gewalt ab.

Die Unternehmensleitung des Thuner Waffenherstellers B&T hat sich nach dem verheerenden Brandanschlag in der Nacht zum 29. Oktober in Thun-Allmendingen öffentlich zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Statement richtete das Management eine klare Botschaft an die Täter und versicherte, dass das Unternehmen sich durch die Zerstörung seiner Immobilie und seiner Infrastruktur nicht in die Knie zwingen lasse. Es ging dabei um mehr als nur um physische Schäden an den Räumlichkeiten und dem Inventar.

Unerschütterliche Haltung der Führung

Das Unternehmen B&T betonte in seiner Erklärung, dass niemand das zerstören könne, was die Identität und Stärke des Hauses wirklich ausmache. Im Zentrum stünden nicht bloß Gebäude oder Maschinen, sondern das immaterielle Kapital aus Expertenwissen, jahrzehntelanger Berufserfahrung und dem engen Zusammenhalt der Belegschaft. Man habe in der Vergangenheit bereits schwierige Zeiten erlebt, Herausforderungen erfolgreich gemeistert und stets neue Lösungen für komplexe Probleme gefunden.

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Prinzipielle Ablehnung politischer Gewalt

In der Stellungnahme wurde Gewalt, Sachbeschädigung, Drohungen und Einschüchterung als Mittel politischer oder gesellschaftlicher Auseinandersetzung als völlig inakzeptabel markiert. Die Aussagekraft der Kommunikation war eindeutig: Gewalt werde das Unternehmen nicht zum Schweigen bringen, und Drohungen würden die Belegschaft nicht von ihrem eingeschlagenen Weg abbringen. Die Zerstörung materieller Werte sei kein Effekt, der den inneren Zusammenhalt des Teams brechen könne, sondern man werde die entstandenen Schäden bewältigen und die operative Arbeit nahtlos fortsetzen.

Ermittlungen der Berner Kantonspolizei

Die technische Aufklärung und die strafrechtliche Beurteilung der Vorfälle wurden in die Zuständigkeit der Behörden gelegt. Das Unternehmen B&T vertraute darauf, dass die zuständigen Stellen die Vorfälle umfassend untersuchen und nach geltendem Recht verfolgen würden. Die Berner Kantonspolizei bestätigte am darauffolgenden Tag, dass die Brandstiftung im Fokus der Ermittlungen stehe. Ein Video, das auf Social-Media-Plattformen geteilt wurde und den Anschlag zeigen soll, werde im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft.

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Kontext und politische Bezüge

Hintergrund des Anschlags steht die historische Rolle des Thuner Unternehmens als Lieferant für Polizeibehörden weltweit, einschließlich der französischen Polizei, die Gummigeschosswerfer gegen militante Demonstrierende einsetzt. Ein in Umlauf gebrachtes Video scheint Bezug auf die aktuellen Jugendproteste in Frankreich und die dortigen gewaltsamen Zusammenstöße zu nehmen. Die Berner Kantonspolizei teilte am Freitag mit, dass der Ursprung und die Echtheit des Materials noch nicht vollständig geklärt seien, wobei man den Inhalt prüfe. Bisher habe niemand im Zusammenhang mit der Brandstiftung festgenommen werden müssen.

Historischer Hintergrund und Rechtsprechung

Die Geschichte des mittelgroßen, international tätigen Thuner Waffenherstellers ist bereits von rechtlichen Auseinandersetzungen geprägt. Das Bundesstrafgericht verurteilte den Chef des Unternehmens vor rund zehn Jahren wegen unerlaubter Waffenexporte zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Es ging in jenem Verfahren um eine Lieferung von sechs Scharfschützengewehren, 18 Granatwerfern sowie Tränengasgranaten und Rauchpetarden an nicht autorisierte Empfänger. Trotz dieser historischen Belastung und des aktuellen Anschlags bleibt die operative Ausrichtung des Hauses unverändert.