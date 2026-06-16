B-52-Bomber der US-Luftwaffe bei Testflug in Kalifornien abgestürzt

Ein B-52-Bomber der US-Luftwaffe ist während eines Testfluges in Kalifornien abgestürzt. Die Edwards Air Force Base wurde vorübergehend geschlossen. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Ein B-52 - Bomber der US-Luftwaffe ist am späten Montagvormittag (Ortszeit) während eines routinemäßigen Testflug es von der Edwards Air Force Base in Kalifornien abgestürzt. Die Ursache für den Absturz ist derzeit noch unklar.

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich um ein Modell des Herstellers Boeing, das als Langstreckenbomber bekannt ist und den Spitznamen Stratofortress trägt. Üblicherweise sind fünf Besatzungsmitglieder an Bord. Die Maschinen können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben transportieren und abwerfen. Infolge des Unfalls wurde die Edwards Air Force Base vorübergehend geschlossen.

Alle ankommenden Flugzeuge werden umgeleitet. Die Basis liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste und dient als wichtiges Testgelände für die US-Streitkräfte. Dort wurden in der Vergangenheit unter anderem Tarnkappenflugzeuge und Jets mit Überschallgeschwindigkeit getestet. Die B-52-Bomber bilden seit mehr als sechs Jahrzehnten das Rückgrat der amerikanischen Bomberflotte.

Sie werden sowohl für nukleare Abschreckungsmissionen als auch für konventionelle Einsätze eingesetzt, wie zuletzt regelmäßig im Krieg gegen den Iran, wo sie aufgrund ihrer Fähigkeit, schwere bunkerbrechende Bomben zu tragen, von Bedeutung sind. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art. Im Jahr 2016 verunglückte bereits eine B-52 auf der Insel Guam, wobei die Maschine nach einem abgebrochenen Start in Flammen aufging und einer der sieben Insassen leicht verletzt wurde.

Noch weitaus dramatischer war der Vorfall von 1966 in Spanien, als eine B-52 mit einem Tankflugzeug kollidierte. Beide Flugzeuge stürzten nahe Palomares ab. An Bord befanden sich Atombomben, die zwar nicht explodierten, aber bei dem Aufprall aufschlugen und radioaktives Plutonium freisetzten, was zu einer erheblichen Kontamination der Umgebung führte





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