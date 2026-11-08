Ayodhya schlägt Diwali-Weltrekord mit 3,6 Millionen Diyas

Die indische Pilgerstadt Ayodhya hat mit 3,6 Millionen Öllämpchen den Diwali-Weltrekord gebrochen. Die Feierlichkeiten umfassten Lasershows und Priesterrituale am Saryu-Fluss.

Die Pilgerstadt Ayodhya hat das hinduistische Lichterfest Diwali mit einer spektakulären Inszenierung von Millionen Öllämpchen begangen. Am Vorabend des Festes sorgte ein riesiges Lichtermeer für Aufmerksamkeit, als die Regierung des Bundesstaats Uttar Pradesh etwa 3,6 Millionen handgefertigte Diyas an den Ufern des Saryu-Fluss es aufstellte. Diese Zahl übertraf den "Weltrekord" des vergangenen Jahres deutlich, da sie gut eine Million Lampen mehr umfasst.

Details zur Inszenierung am Saryu-Fluss

Die Nachrichtenagentur PTI und andere indische Medien berichteten unter Berufung auf eine offizielle Mitteilung der Landesregierung, dass diese massive Lichtdisplay-Show organisiert wurde. Zehntausende Freiwillige halfen dabei, die ton- oder kupferfarbenen Lampen für die Inszenierung zu platzieren. Am Samstagabend, also zur Ortszeit des Festes, nahmen über 2.100 Priester gleichzeitig eine spezielle hinduistische Lampen-Zeremonie am Fluss vor. Diese koordinierte Aktion unterstreicht die religiöse Bedeutung und die organisatorische Größe des Ereignisses.

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Bürgerbeteiligung und internationale Gäste

Die "Deepotsav" genannten Feierlichkeiten ziehen regelmäßig Tausende von Besuchern aus dem In- und Ausland an. Zu den Gästen zählten unter anderem Touristen aus Großbritannien, wie Matty Hill und Lelah Gorgin, die am Ufer des Saryu-Flusses in Ayodhya die Lampen anzündeten. Ihre Anwesenheit verdeutlicht die globale Strahlkraft des Festes, das auch in anderen Ländern wie Nepal oder Sri Lanka von Hindus begangen wird. Der zentrale Kern des Festes ist die Ehre für Lakshmi, die Göttin des Reichtums und der Prosperität.

Kulturelle Bedeutung von Sieg und Licht

Das Fest markiert nicht nur die Verehrung einer Gottheit, sondern feiert auch den Sieg des Guten über das Böse. Symbolisch steht dies für den Triumph des Lichts über die Dunkelheit. Diese narrative Komponente ist zentral für die Identität des Festes und wird in der ganzen Region tief verankert gefeiert. Die visuelle Pracht der Diyas dient als physische Manifestation dieses spirituellen Konzepts und schafft eine gemeinsame Atmosphäre der Hoffnung und des Überwurfs für die Anwesenden.

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Laser-Shows und mediale Berichterstattung

Nach Berichten des staatlichen Senders All India Radio war dies die zehnte Ausgabe dieser Art von Feierlichkeiten in der Stadt. Sie finden seit dem Antritt des Regierungschefs von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, regelmäßig statt. Die Feierlichkeiten wurden unter anderem mit kulturellen Aufführungen sowie einer modernen Laser- und Drohnenshow umrahmt. Diese Mischung aus traditioneller Spiritualität und moderner Technik hebt die Inszenierung auf ein neues niveau und zieht mediale Aufmerksamkeit auf sich.

Historischer Kontext und Zukunftsausblick

Die wiederkehrende Natur des Events seit dem Amtsantritt von Yogi Adityanath zeigt eine strategische Nutzung kultureller Feste zur Stärkung der regionalen Identität. Die stetig steigende Anzahl der Lampen, wie der Anstieg auf 3,6 Millionen gegenüber dem Vorjahr, demonstriert das wachsende Interesse und die wachsenden Ressourcen für solche Großveranstaltungen. Die Teilnahme von internationalen Besuchern und die umfangreiche Medienberichterstattung festigen Ayodhya als einen der wichtigsten touristischen und spirituellen Hotspots Indiens während der Diwali-Saison.