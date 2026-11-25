Axpo plant den Ersatzbau der Biogasanlage in Bachenbülach. Der Neubau soll ab 2027 Biomethan und Dünger produzieren, Emissionen senken und Solarstrom erzeugen.

Der Energiekonzern Axpo hat das offizielle Baugesuch für einen Ersatzbau seiner bestehenden Biogasanlage in Bachenbülach eingereicht. Dieser neue Anlagenkomplex ist konzipiert, um künftig jährlich rund 30'000 Tonnen Grüngut sowie weitere organische Abfälle zu verarbeiten. Diese Kapazität entspricht exakt der doppelten Menge im Vergleich zur derzeit noch in Betrieb befindlichen Anlage.

Technischer Ersatz und Standortverbleib

Axpo Biomasse beabsichtigt, die neue Anlage am bisherigen Standort in Bachenbülach zu errichten und später auch selbst zu betreiben. Die derzeitige Anlage wurde ursprünglich im Jahr 1992 erstellt und im Jahr 2003 einer Erweiterung unterzogen. Laut offiziellen Mitteilungen des Unternehmens hat die bestehende Technik inzwischen ihr Ende der technischen Lebensdauer erreicht, was den grundlegenden Bedarf für einen Neubau begründet.

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Der geplante Baustart ist frühestens im zweiten Quartal des Jahres 2027 vorgesehen. Die Realisierung dieses Zeitplans hängt maßgeblich vom erfolgreichen Ablauf des anstehenden Bewilligungsverfahrens ab. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle administrativen und rechtlichen Hürden des kantonalen Baurechts überwunden werden.

Produktion von Biomethan und Naturdünger

Ziel des Projekts ist die nachhaltige Aufbereitung von Abfällen aus dem Zürcher Unterland und dem Furttal. Aus diesen organischen Reststoffen sollen zwei Hauptprodukte entstehen: Biomethan für das lokale Gasnetz sowie hochwertiger Naturdünger. Dies stellt eine direkte Verknüpfung zwischen regionaler Abfallwirtschaft und lokaler Energieversorgung dar.

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Durch diese Kreislaufwirtschaft soll die Wertschöpfung im regionalen Raum gesteigert werden. Das erzeugte Biomethan fließt direkt in die lokale Infrastruktur ein und trägt zur Versorgungssicherheit bei, während der anfallende Naturdünger als ökologischer Ersatz für chemische Produkte dienen kann.

Emissionsminderung und Solarkomponente

Ein zentrales Merkmal des Neubaus ist die Anpassung der Lagertechnik für flüssige Gärreste an aktuelle kantonale Auflagen. Um Geruchsemissionen deutlich zu reduzieren, sind geschlossene Hallen mit einer modernen Abluftreinigung geplant. Diese technischen Maßnahmen zielen darauf ab, die Belastung für die unmittelbare Nachbarschaft im Vergleich zum Ist-Zustand signifikant zu senken.

Überdies ist auf den Dächern der Hallen die Installation einer Solaranlage vorgesehen. Diese soll jährlich etwa 700 Megawattstunden Strom erzeugen. Ein großer Teil dieser Energie wird für den Eigenbedarf der Biogasanlage verbraucht, während Überschüsse ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Damit wird die Anlage zu einem kombinierten Erzeuger von Wärme, Gas und Strom.

CO2-Rückgewinnung und Marktabhängigkeit

Das Projektkonzept sieht zudem die Rückgewinnung und Verflüssigung des bei der Gasaufbereitung anfallenden Kohlendioxids (CO2) vor. Die Entscheidung, ob dieser spezifische Anlagenteil tatsächlich gebaut wird, bleibt jedoch vorerst offen. Sie hängt ausschließlich davon ab, ob eine langfristige Abnahme zu wirtschaftlich tragfähigen Konditionen zustande kommt.

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Axpo ist aktuell dabei, Abnehmer für jährlich rund 2200 Tonnen CO2 zu suchen. Solange keine passenden Vertragspartner und marktgerechte Preise gefunden werden, wird dieser Teil der Technologie voraussichtlich nicht realisiert. Die Planung bleibt somit flexibel, um auf die Marktentwicklungen reagieren zu können.