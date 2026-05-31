Axenstrasse nach wiederholtem Steinschlagalarm gesperrt: Stau und Umleitungen im Sonntagsverkehr

Die Axenstrasse am Urnersee musste am Sonntagabend nach Gewitter und einem durch Sensoren ausgelösten Steinschlagalarm voll gesperrt werden. Zwar konnte die Strecke kurzzeitig wieder geöffnet werden, jedoch machte ein zweiter Alarm eine längerfristige Sperrung bis Montag erforderlich. Die Polizei empfiehlt grosse Umleitung über den Seelisbergtunnel.

Eine heftige Gewitter zelle zog am Sonntagabend über den Urnersee hinweg und löste an der gefährdeten Steilhänge des Gumpisch automatische Alarme aus. Die daraufhin veranlasste Vollsperrung der Axenstrasse sorgte im dichten Sonntagsverkehr für erhebliche Störungen.

Zunächst war die Strecke für etwa eine halbe Stunde unterbrochen, ehe man später am Abend entschied, die gefährliche Passstraße gleich für die gesamte Nacht zu schließen. Kurz vor 18.30 Uhr ergossen sich entlang der Axenstrasse sintflutartige Regenfälle. Wie bei ähnlichen Wetterlagen häufig lösten die Sensoren im instabilen Gefahrenhang Gumpisch aus und meldeten einen möglichen Steinschlag, was die sofortige Vollsperrung zur Folge hatte. Im bereits dichten Sonntagsabendverkehr bildeten sich daraufhin rasch auf beiden Seiten der Sperrung lange Rückstaus.

Zur Verkehrsregelung und Lenkung des Transitverkehrs wurden unter anderem Kräfte der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz eingesetzt. Beim Wolfsprung wiesen Feuerwehrangehörige den Verkehr zurück, während vor der Tellsplatte die Ampelanlagen automatisch auf Rot schalteten. Eine um 18.30 Uhr aufgezeichnete Webcam-Aufnahme zeigte die sich bildende Kolonne, zudem war eine Polizeipatrouille auf der Gegenspur zum Einsatzort unterwegs. Die offizielle Verkehrsmeldung wurde um 18.40 Uhr ausgegeben: Axen gesperrt in beide Richtungen aufgrund eines gemeldeten Steinschlags zwischen Sisikon und Flüelen.

In einer ersten, unsicheren Phase war nicht klar, ob es sich nur um einen Fehlalarm handelte oder tatsächlich Gesteinsmaterial herabgestürzt war. Nach einer ersten Beurteilung vor Ort stellte sich die Lage jedoch als weniger dramatisch dar, sodass der Axen nach 19 Uhr wieder kurzzeitig freigegeben werden konnte. Eine fachliche Beurteilung des Gumpisch durch Geologen erachtete man als nicht notwendig.

Allerdings währte die Entspannung nur kurz. Bereits um 20.15 Uhr ging erneut eine Verkehrsmeldung heraus: Erneute Sperrung zwischen Sisikon und dem Flüelertunnel wegen eines Steinschlags an der bekannten Gefahrenstelle im Gumpisch. Die Urner Polizei teilte am Sonntagabend mit, dass die Strecke voraussichtlich bis Montagmorgen gesichert bleiben müsse. Eine Neubeurteilung der Lage sei dann durch das Bundesamt für Strassen (ASTRA) vorgesehen.

Bis auf Weiteres sind die Zufahrten aus Richtung Süd bis zur Tellsplatte und aus Richtung Nord nach Sisikon und Riemenstalden gewährleistet. Die PolizeiUrner empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, den Signalisationen Folge zu leisten und die gesperrte Axenstrasse grossräumig über den Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren. Sobald neue Erkenntnisse zur Stabilität des Hangs und möglichen Aufräumarbeiten vorliegen, werden die Behörden weitere Informationen bereitstellen.





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