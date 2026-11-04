Autoversicherungsprämien steigen 2027: Comparis warnt vor weiteren Kosten

Comparis prognostiziert weitere Anstiege bei Autoversicherungen in der Schweiz. Experten raten zur Kündigung und zum Vergleich von Offerten wegen steigender Reparaturkosten.

Die Kosten für den Schutz von Kraftfahrzeugen in der Schweiz werden sich im Jahr 2027 voraussichtlich weiter erhöhen. Eine aktuelle Auswertung des Schweizer Vergleichsportals Comparis zeigt, dass ein signifikanter Aufwärtstrend bei den Versicherungsprämien anhält. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher ihre bestehenden Verträge kritisch prüfen und aktiv nach günstigeren Alternativen suchen.

Anhaltender Kostendruck seit 2021

Seit August 2021 sind die Prämien für Motorfahrzeugversicherungen laut Angaben von Comparis um rund 19 Prozent gestiegen. Allein im vergangenen Jahr belief sich dieser Anstieg auf mehr als sieben Prozent. Dieser Wert basiert auf dem Comparis-Womo-Preisindex, der eine breite Marktentwicklung abbildet, aber nicht zwangsläufig jede einzelne Police widerspiegelt. Der Druck auf die Tarife ist jedoch eindeutig messbar und betrifft einen Großteil des Marktes.

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Ursachen durch teure Reparaturen

Haupttreiber der Preiserhöhungen sind laut den Versicherern deutlich höhere Kosten für Werkstätten und Ersatzteile. Die Technik in modernen Fahrzeugen wird komplexer, was Reparaturen erschwert. Nach einem Schaden müssen beispielsweise Kameras oder Sensoren neu kalibriert werden. Eine frühere Analyse von Comparis ergab, dass die Arbeitskosten für die Reparatur einer Hintertür zwischen 2023 und 2025 im Durchschnitt um knapp 46 Prozent stiegen. Hinzu kommen Schäden durch Naturereignisse, die die Schadenshäufigkeit und -höhe beeinflussen.

Positionen der großen Anbieter

Verschiedene保险公司 haben bereits Stellung bezogen. Die Mobiliar gab an, keine generelle Erhöhung für das gesamte bestehende Kundenportfolio vorzunehmen. Anpassungen erfolgen primär bei Neuabschlüssen und Vertragsänderungen. Bei unveränderten Verträgen sollen Kunden nicht betroffen sein. Im Jahr 2025 waren laut eigenen Angaben rund ein Fünftel der Kundinnen und Kunden der Mobiliar von Prämienerhöhungen betroffen. Andere große Player wie Helvetia, Smile, Generali, Vaudoise und TCS verweisen ebenfalls auf steigende Reparatur- und Schadenkosten, machen aber noch keine konkreten Aussagen zu ihren Tarifen für 2027.

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Ausnahmen und Wettbewerbsgründe

Nicht alle Anbieter äußern sich offen zur künftigen Entwicklung. Die Axa und die Allianz wollen aus wettbewerbsrechtlichen beziehungsweise kartellrechtlichen Gründen keine Angaben zur künftigen Prämienentwicklung machen. Dies lässt vermuten, dass auch hier Anpassungen stattfinden könnten, diese aber nicht öffentlich kommuniziert werden. Die Vaudoise verweist insbesondere auf die genannten Faktoren, bleibt aber bei ihrer zurückhaltenden Kommunikation bezüglich konkreter Zahlen für das kommende Jahr.

Tipps für betroffene Kunden

Versicherungsexperte Harry Büsser von Comparis empfiehlt Autofahrern, ihren Versicherungsschutz zu überprüfen. Ein höherer Selbstbehalt kann die Prämie senken, sofern der Betrag im Schadensfall selbst getragen werden kann. Bei einer allgemeinen Prämienerhöhung besteht in der Regel ein außerordentliches Kündigungsrecht. Wichtig ist es, die Kündigungsfrist genau zu beachten und rechtzeitig günstigere Angebote zu prüfen. Wer sich bei Reparaturen auf eine Partnergarage des Versicherers festlegt, kann häufig von günstigeren Prämien profitieren. Ob das außerordentliche Kündigungsrecht im Einzelfall gilt, hängt jedoch vom Vertrag und der konkreten Anpassung ab.