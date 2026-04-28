Autounfall im Bleichibächli: Fahrzeug auf dem Dach im Bachbett

Am Montagabend ist es auf der Rüfibachstrasse zu einem schweren Selbstunfall gekommen. Ein Auto landete auf dem Dach im Bleichibächli. Die Feuerwehr errichtete umgehend Ölsperren.

Am Montagabend, den 27. April 2026, ereignete sich auf der Rüfibachstrasse ein schwerwiegender Verkehrsunfall , bei dem ein Fahrzeug abseits der Fahrbahn geriet und im Bleichibächli zum Liegen kam.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr, als eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in Richtung Mels unterwegs war. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wodurch dieses von der Strasse abkam und schliesslich auf dem Dach im Bachbett des Bleichibächlis landete. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei untersucht.

Es ist wichtig festzustellen, dass die Sicherheit auf den Strassen stets oberste Priorität haben sollte und dass Fahrerinnen und Fahrer jederzeit aufmerksam und konzentriert sein müssen, um Unfälle zu vermeiden. Regelmässige Fahrzeugwartung und die Anpassung der Fahrweise an die jeweiligen Strassen- und Wetterbedingungen sind ebenfalls entscheidende Faktoren für die Vermeidung von Verkehrsunfällen. Die schnelle Reaktion der Rettungskräfte und die professionelle Absicherung der Unfallstelle sind von grosser Bedeutung, um weitere Schäden und Gefahren zu verhindern.

Unmittelbar nach dem Eintreffen am Unfallort wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert und begann umgehend mit den notwendigen Massnahmen. Eine der ersten Prioritäten war die Errichtung von zwei Ölsperren, um eine mögliche Verschmutzung des Bleichibächlis durch austretende Betriebsflüssigkeiten zu verhindern. Diese Massnahme ist von entscheidender Bedeutung, um die Umwelt zu schützen und langfristige Schäden am Ökosystem des Baches zu vermeiden. Die Feuerwehrleute arbeiteten effizient und professionell, um die Ölsperren schnell und sicher zu installieren.

Parallel dazu wurde die Bergung des verunfallten Fahrzeugs vorbereitet. Die Bergung gestaltete sich aufgrund der Lage des Fahrzeugs im Bachbett und der instabilen Situation als anspruchsvoll. Spezialausrüstung und erfahrene Kräfte waren erforderlich, um das Fahrzeug sicher aus dem Bach zu entfernen, ohne weitere Schäden zu verursachen oder die Umwelt zusätzlich zu belasten. Die Einsatzkräfte arbeiteten eng zusammen, um die Bergung so schonend wie möglich durchzuführen.

Die genaue Schadenshöhe am Fahrzeug ist derzeit noch nicht bekannt, wird aber nach der Bergung detailliert aufgenommen. Die Rettungskräfte leisteten vor Ort auch medizinische Erstversorgung der verletzten Autofahrerin. Nach der ersten Versorgung wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo sie weiter behandelt wird. Über den Gesundheitszustand der Autofahrerin liegen derzeit keine detaillierten Informationen vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Rüfibachstrasse war während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde über Umleitungsstrecken geführt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die Sperrung dauerte mehrere Stunden, bis die Unfallstelle vollständig geräumt und die Strasse wieder freigegeben werden konnte. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, weiterhin vorsichtig zu fahren und die geltenden Verkehrsregeln einzuhalten, um Unfälle zu vermeiden. Die Sicherheit aller Strassenbenutzer hat oberste Priorität. Die schnelle und koordinierte Reaktion aller beteiligten Einsatzkräfte trug dazu bei, dass der Schaden begrenzt werden konnte und die Umwelt geschützt wurde





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