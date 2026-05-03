Autonomer Drohnenflug in den Alpen: Pionierleistung in Uri

Ein Schweizer Unternehmen hat erfolgreich einen autonomen Drohnenflug in den Alpen durchgeführt. Der Testflug in Uri soll den Weg für zukünftige Drohnenlogistik und -inspektionen in Bergregionen ebnen.

Eine Drohne , die einem übergrossen Insekt ähnelt, steht bereit für ihren Jungfernflug in Amsteg, Kanton Uri . Ihr schlanker, schwarzer Körper ruht auf zarten Beinen, bereit, von filigranen Flügeln in die Luft gehoben zu werden.

Die Drohne ist ein Prototyp der Firma EBIRD Logistics, die ihren Hauptsitz in den Kanton Uri verlegen und dort ein innovatives Logistikgeschäft aufbauen möchte. Der Testflug, der von Journalisten, Wirtschaftsvertretern und Politikern aufmerksam verfolgt wird, soll die Leistungsfähigkeit und das Potenzial dieser Technologie demonstrieren. Martin Büsser, Direktor von EBIRD Logistics, erklärt, dass die Drohne zunächst zwar nur eine Nutzlast von zehn Kilogramm transportieren kann, jedoch bereits Modelle mit einer Tragfähigkeit von bis zu 80 Kilogramm in der Entwicklung sind.

Denkbare Anwendungen reichen von Inspektionen von Stromleitungen bis hin zur Versorgung von Berghütten mit Gütern. Der Start erfolgt reibungslos. Die Drohne hebt ab, gewinnt schnell an Höhe und verschwindet hinter den majestätischen Bergspitzen. Ihr Ziel ist das Dorf Bristen, das 350 Meter höher liegt.

Die Flugroute ist präzise programmiert und die Steuerung erfolgt über Satellitensignale. Ein entscheidender Aspekt dieses Fluges ist, dass der Pilot den direkten Sichtkontakt zur Drohne verliert. Dies ist in der Schweiz normalerweise nicht gestattet, weshalb der Flug eine spezielle Genehmigung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl) erforderte. Es handelt sich um den ersten autonomen und langstreckigen Drohnenflug in den Schweizer Alpen, ein Meilenstein, auf den Martin Büsser monatelang gewartet hat.

Die Wahl des Kantons Uri als Standort ist kein Zufall. Hier wurde kürzlich das «Alpine Drone Consortium» gegründet, eine Initiative, die darauf abzielt, ein umfassendes Testgebiet für Drohnen in den Bergregionen von Uri, Graubünden und dem Tessin zu etablieren. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Drohnenflüge in den Alpen zu vereinfachen und Innovationen voranzutreiben. Silvan Küng, der Initiator des Konsortiums, betont, dass der erfolgreiche Testflug einen wichtigen Impuls für dieses Vorhaben setzt.

Er sieht darin einen Beweis dafür, dass Drohnenflüge in den Alpen realisierbar sind und eine vielversprechende Zukunft haben. Nach knapp sieben Minuten erreicht die Drohne ihr Ziel in Bristen. Auf einem Bildschirm, den der Pilot überwacht, ist zu sehen, wie Mitarbeiter das schwarze Köfferchen abnehmen, das als Testladung an der Drohne befestigt war. Die Flugzeit ist deutlich kürzer als die, die ein Auto für die Fahrt auf der kurvenreichen Bergstrasse benötigen würde.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) begrüßt die Initiative grundsätzlich, weist jedoch auf bestehende Herausforderungen hin. Mediensprecher Christian Schubert betont, dass die Bewilligung von Testgebieten komplex sein kann, insbesondere wenn mehrere Betreiber mit unterschiedlichen Anforderungen beteiligt sind. Die aktuellen rechtlichen Grundlagen sind oft auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten, und die Minimierung von Risiken ist von entscheidender Bedeutung. Je höher die Anforderungen und je breiter die Anwendung, desto schwieriger wird es, die Sicherheit zu gewährleisten.

Martin Büsser ist jedoch zuversichtlich, dass Drohnen in den Alpen vielfältige Bedürfnisse erfüllen können, darunter Transport, Inspektionen, Forschung und Wartung von Infrastruktur. Er ist überzeugt, dass mit zunehmender Flugerfahrung weitere Einsatzmöglichkeiten entdeckt werden werden. Um ein kommerziell rentables Geschäft aufzubauen, müssen jedoch die Hürden für Drohnenflüge gesenkt werden, und das geplante Testgebiet in den Urner Alpen soll dazu beitragen





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