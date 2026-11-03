Autonome Lkw und alternative Antriebe: Status Quo und Hürden im Fokus

Iveco und FPT Industrial diskutierten am 29. Oktober in Arbon die Realisierungsfähigkeit von Lkw der Stufe 4 sowie klimafreundliche Antriebe wie Batterien und Wasserstoff für die Logistik der Zukunft.

Autonome Lastwagen und alternative Antriebe standen am 29. Oktober im Zentrum der Diskussionen auf dem Innovation & Summit in Arbon. Fachleute der Branche diskutierten den aktuellen Entwicklungsstand der Technologie und die bestehenden Hindernisse für eine breite kommerzielle Nutzung.

Während in den USA das Unternehmen Aurora bereits automatisierte Lastwagen auf ausgewählten Fernverkehrsstrecken einsetzt, bleibt ein flächendeckender Einsatz noch weit entfernt. Der Ingenieurverband Swiss Engineering veranstaltete die Veranstaltung gemeinsam mit der Iveco Group und ihrem Antriebsspezialisten FPT Industrial als Gastgeber.

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Technische Grenzen der Automatisierungsstufe 4

Florian Dauth, Entwicklungsingenieur für automatisiertes Fahren bei Iveco, erläuterte, dass Fahrzeuge der sogenannten Automatisierungsstufe 4 unter spezifischen Bedingungen vollständig ohne Fahrer operieren können. Diese Technologie funktioniert derzeit zuverlässig auf festgelegten Autobahnstrecken, stößt jedoch bei der Ausweitung auf weitere Routen an technische und praktische Grenzen.

Eine signifikante Herausforderung besteht darin, dass ein automatisierter Lastwagen, der eine bestimmte Strecke bewältigt, nicht ohne Weiteres auf einer beliebigen anderen Route eingesetzt werden kann. Die Systeme müssen in der Lage sein, mit neuen Verkehrssituationen, unterschiedlichen Straßenverhältnissen und wechselnden Wetterbedingungen zurechtzukommen.

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Logistische Hürden und wirtschaftliche Rentabilität

Neben den technischen Schwierigkeiten ergeben sich komplexe logistische Probleme für den Betrieb fahrerloser Lkw. Es müssen klare Konzepte existieren, um im Falle einer Panne die Reparatur zu organisieren und sicherzustellen, dass eine Betriebsunterbrechung nicht die gesamte Lieferkette durcheinanderwirft.

Für einen wirtschaftlich sinnvollen breiten Einsatz reicht es daher nicht aus, dass die Fahrzeuge selbstständig fahren können. Wartung, Überwachung und der gesamte Transportbetrieb müssen entsprechend neu organisiert werden, bevor die Technologie als rentabel bewertet werden kann.

Strategien für klimafreundliche Nutzfahrzeuge

Ein weiteres Hauptthema war die Frage, wie schwere Nutzfahrzeuge künftig klimafreundlicher unterwegs sein können. Für Fahrzeuge, die täglich kürzere Strecken zurücklegen und nachts im Depot geladen werden können, bietet der batterieelektrische Antrieb günstige Voraussetzungen.

Im internationalen Fernverkehr ist die Situation jedoch deutlich schwieriger. Hier müssen Lastwagen große Distanzen zurücklegen und möglichst wenig Zeit beim Laden verlieren. Entscheidend ist daher die Verfügbarkeit genügend leistungsfähiger Ladestationen an den relevanten Routen.

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Vielfalt der Antriebe und Ausblick auf 2027

Die Vertreter von Iveco und FPT plädierten dafür, verschiedene Antriebstechnologien parallel weiterzuentwickeln. Neben Batterien könnten auch Wasserstoff und Verbrennungsmotoren mit erneuerbaren Treibstoffen eine wichtige Rolle im zukünftigen Fahrzeugpark spielen.

Verbandspräsident Giovanni Crupi betonte, dass Innovation nicht nur gute Ideen, sondern auch Zusammenarbeit, Fachkräfte und den Mut zur Anwendung benötigt. Swiss Engineering plant für 2027 weitere Veranstaltungen, die neue Technologien und ihre praktische Anwendung in den Mittelpunkt stellen werden.