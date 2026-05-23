Automobilist landet in Rümikon mit dem Auto im Rhein

Ein 50-jähriger Automobilist verlor in Rümikon die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete mit diesem im Rhein. Der Mann wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht und der Lenker wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Ein 50-jähriger Automobilist verlor in Rümikon die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete mit diesem im Rhein . Der Mann fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Zürich, als er in Rümikon die Kontrolle verlor.

Er überquerte die Gegenfahrbahn, geriet in den Grünstreifen und rutschte schliesslich in den Rhein. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Automobilist konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Bergung des Fahrzeugs musste aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten mit der Feuerwehr durchgeführt werden. Der Lenker wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht





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