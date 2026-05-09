Ein 54-jähriger Automobilist kollidierte mit einem parkierten Fahrzeug und einer Steinmauer, nachdem er am Steuer eingenickt ist. Der Opel kam stark beschädigt zum Stillstand. Der Lenker zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb ihn eine Ambulanz zur Kontrolle ins Spital brachte. Am Opel sowie am parkierten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Ein Automobilist , der am Steuer eingenickt, kollidierte mit einem parkierten Fahrzeug und einer Steinmauer . Der Unfall ereignete sich am Freitag, 8. Mai 2026, kurz nach 23.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Burg .

Ein 54-jähriger Automobilist fuhr mit seinem Opel Adam in eine Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkierten Personenwagen sowie einer Steinmauer. Der Opel kam stark beschädigt zum Stillstand. Der Lenker zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb ihn eine Ambulanz zur Kontrolle ins Spital brachte. Am Opel sowie am parkierten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Automobilist am Steuer eingenickt sein. Die Kantonspolizei verzeigte den Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab





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