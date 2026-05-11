Autokollision auf der Wildhauserstrasse in Wildhaus

Ein 82-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto und einer Beifahrerin auf der Wildhauserstrasse von Gams Richtung Wildhaus. Kurz vor 13 Uhr kam das Auto des 82-Jährigen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, sodass es mit einem anderen Auto frontal kollidierte. Beide Autos waren mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Spital gebracht.

Ein 82-jähriger Mann fuhr kurz vor 13 Uhr mit seinem Auto und einer Beifahrerin auf der Wildhauserstrasse von Gams Richtung Wildhaus. Zur gleichen Zeit fuhr ein 70-jähriger Mann ebenfalls mit einer Beifahrerin in die entgegengesetzte Richtung.

Bei der Liegenschaft Nr. 10 kam das Auto des 82-Jährigen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, sodass die beiden Autos miteinander frontal kollidierten. Der 82-Jährige und seine 87-jährige Beifahrerin begaben sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig in eine ärztliche Kontrolle. Der 70-Jährige und seine ebenfalls 70-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Spital gebracht





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