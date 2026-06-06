Autofahrerin mit drei Mitfahrern kollidiert mit Steinmauer

Eine 18-jährige Autofahrerin mit drei Mitfahrern ist bei einem Unfall auf der Ibergereggstrasse leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen die junge Fahrerin.

Bei einem Selbstunfall auf der Ibergereggstrasse ist eine Frau leicht verletzt worden. Am Freitag, 5. Juni, fuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit drei Mitfahrenden kurz vor Mitternacht auf der Ibergereggstrasse in Richtung Passhöhe.

Im Gebiet Chilenwald kam es in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Frontalkollision mit der rechtsseitigen Steinmauer. Alle vier Fahrzeuginsassen konnten das Auto selbstständig verlassen - eine Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt. Das Fahrzeug geriet kurz nach dem Unfall in Vollbrand. Die aufgebotene Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte das Feuer rasch löschen. Am Auto entstand Totalschaden, es wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ibergereggstrasse Selbstunfall Autofahrerin Steinmauer Feuerwehr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM mit 14 Stadien: Deutschland diskutiert über Sommermärchen 2038 oder 2042Der Deutsche Fussball-Bund plant vielleicht wieder eine Endrunde auszurichten. Eine Entscheidung über eine Bewerbung ist noch nicht gefallen.

Read more »

WM mit 14 Stadien: Deutschland diskutiert über Sommermärchen 2038 oder 2042Der Deutsche Fussball-Bund plant vielleicht wieder eine Endrunde auszurichten. Eine Entscheidung über eine Bewerbung ist noch nicht gefallen.

Read more »

Zoo Zürich schickte 1979 eine Elefantenkuh auf HochzeitsreiseZweimal wurde die asiatische Elefantenkuh Thaia in den siebziger Jahren vom Zoo Zürich nach Dänemark geschickt. Dort sollte sie für Nachwuchs sorgen. Erst 1981 begann der Zoo Zürich mit der eigenen Zucht.

Read more »

Zoo Zürich schickte 1979 eine Elefantenkuh auf HochzeitsreiseZweimal wurde die asiatische Elefantenkuh Thaia in den siebziger Jahren vom Zoo Zürich nach Dänemark geschickt. Dort sollte sie für Nachwuchs sorgen. Erst 1981 begann der Zoo Zürich mit der eigenen Zucht.

Read more »