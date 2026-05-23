Autofahrer muss sich vor Staatsanwaltschaft verantworten, nachdem er von Rümikon aus die Hauptstrasse in Zürich Richtung überquerte und am Unfallort in den Rhein rutschte

Ein Autofahrer muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten, nachdem er von Rümikon aus die Hauptstrasse in Zürich Richtung überquerte und am Unfallort in den Rhein rutschte, nachdem er nicht mehr die Kontrolle über sein Fahrzeug hatte. Der Verletzte konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Ein Autofahrer muss sich nach einem Unfall bei Rümikon AG vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Der 50-Jährige verlor auf der Hauptstrasse die Kontrolle, überquerte die Gegenfahrbahn und rutschte in den Rhein.

Er konnte sich selbstständig befreien, wurde aber verletzt und gab an, einem Tier ausgewichen zu sein. Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr erhielt die Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau einen automatischen Alarm eines iPhones, wonach sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe. Eine Drittperson meldete zur gleichen Zeit dem Sanitätsnotruf, dass ein Auto in den Rhein gefallen und eine Person verletzt worden sei. Wie sich vor Ort herausstellte, fuhr der 50-Jährige von Rümikon herkommend auf der Hauptstrasse in allgemeine Richtung Zürich.

Ausgangs Rümikon verlor er die Kontrolle, überquerte die Gegenfahrbahn, geriet in den Grünstreifen und rutschte schliesslich in den Rhein. Das Fahrzeug überschlug sich





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