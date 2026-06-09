Autofahrer entzieht sich Kontrolle und gefährdet Polizistin

Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Das gesuchte Fahrzeug handelt sich um einen dunklen BMW X5 mit Zürcher Kontrollschildern.

In der Nacht auf Dienstag (9. Juni 2026) hat sich ein Autofahrer einer Kontrolle entzogen und ist mit hoher Geschwindigkeit durch die Kontrollstelle gefahren. Dabei hat er eine Polizistin gefährdet, die sich vor dem Fahrzeug in Sicherheit begeben musste.

Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Kurz vor 00:45 Uhr führten Einsatzkräfte der Zuger Polizei auf der Autostrasse G in Cham, vor der Alpenblickkreuzung, eine Verkehrskontrolle durch. Als sich ein Fahrzeug der Kontrollstelle näherte, missachtete dessen Lenker die deutlich erkennbaren Anhaltezeichen der Einsatzkräfte. Statt anzuhalten beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter.

Um die drohende Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste sich eine Polizistin in Sicherheit bringen. In der Folge nahm eine Polizeipatrouille umgehend die Nachfahrt auf, konnte jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht zum Fahrzeug aufschließen. Gegen 01:15 Uhr wurde das gesuchte Fahrzeug im Bereich der Hinterbergstrasse in Steinhausen erneut von einer Polizeipatrouille festgestellt. Als der Lenker die Einsatzkräfte bemerkte, beschleunigte er wiederum stark und entzog sich ein zweites Mal einer Kontrolle.

Die Zuger Polizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen BMW X5 mit Zürcher Kontrollschildern. Im Fahrzeug befanden sich mindestens zwei Personen. Personen, die Angaben zum gesuchten Auto oder dessen Insassen machen können oder denen der BMW X5 aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Zuger Polizei, Telefon 041 595 41 41, zu melden





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