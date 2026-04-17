Autodiebstahlserie in Neuhausen am Rheinfall: Mehrere Fahrzeuge durchwühlt, Beute gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in Neuhausen am Rheinfall mindestens vier parkierte Autos durchsucht und daraus Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten und gibt Sicherheitshinweise.

In den frühen Morgenstunden des Freitags, dem 17. April 2026, ereignete sich in Neuhausen am Rheinfall eine Serie von Autoaufbrüchen und Diebstählen. Eine oder mehrere unbekannte Personen durchsuchten mindestens vier parkierte Fahrzeuge und entwendeten daraus diverse Waren. Die Schaffhauser Polizei untersucht die Vorfälle und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Die ersten Taten wurden im Bereich der Gemeindewiesenstrasse gemeldet.

Dort hatten es die Täter auf zwei Autos abgesehen, die geschützt in einem Carport abgestellt waren. Die unbekannten Eindringlinge schafften es, in beide Fahrzeuge einzudringen und entwendeten daraus ein Portemonnaie sowie Bargeld in Form von Münzgeld. Die genaue Höhe des gestohlenen Geldbetrages sowie der Inhalt des Portemonnaies sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Bewohner des betroffenen Anwesens dürften durch den Einbruch und den damit verbundenen materiellen Schaden erheblich betroffen sein. Es ist anzunehmen, dass die Täterschaft mit gezielten Werkzeugen oder durch das Ausnutzen von möglicherweise unzureichend gesicherten Fahrzeugen Zugang erlangte. Kurz darauf und in unmittelbarer Nähe, an der nahen Hofstettenstrasse, ereigneten sich ähnliche Vorfälle. Hier waren zwei weitere Autos betroffen, die vor einem Einfamilienhaus parkiert waren. Auch diese Fahrzeuge wurden durchsucht, wobei die Art der entwendeten Gegenstände noch nicht abschliessend geklärt ist, die Ermittler gehen jedoch von einem ähnlichen Modus Operandi aus. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Vorfälle geht die Schaffhauser Polizei davon aus, dass es sich um dieselbe Täterschaft handelt, die für alle vier Einbrüche verantwortlich ist. Die Beamten arbeiten mit Hochdruck an der Spurensicherung und der Auswertung der bisherigen Erkenntnisse, um die Täter fassen zu können. Die Polizei nutzt diesen Vorfall als Anlass, um die Bevölkerung erneut auf die Wichtigkeit von Sicherheitsmassnahmen aufmerksam zu machen. Immer wieder kommt es zu ähnlichen Delikten, die durch einfache Verhaltensregeln hätten verhindert werden können. Die wiederholte Empfehlung lautet, niemals Wertgegenstände, wie zum Beispiel Mobiltelefone, Navigationsgeräte, Laptops, Handtaschen oder Bargeld, sichtbar in parkierten Fahrzeugen zurückzulassen. Auch wenn man das Fahrzeug nur kurzzeitig verlässt, besteht die Gefahr, dass ein opportunistischer Täter die Gelegenheit nutzt. Weiterhin ist es unerlässlich, parkierte Autos stets komplett abzuschliessen. Dies gilt insbesondere auch für Fahrzeuge, die in Carports oder Garagen abgestellt werden, da die Täter auch hier Wege finden, um ins Innere zu gelangen. In diesem Zusammenhang verweist die Schaffhauser Polizei auf ihre etablierte Präventionskampagne, die regelmässig über die Medien und auf ihrer Webseite verbreitet wird und detaillierte Ratschläge zum Schutz vor Diebstahl und Einbruch bietet. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Gefahren zu schärfen und die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, eigenverantwortlich für die Sicherheit ihrer Besitztümer zu sorgen. Die Polizei betont, dass eine gut sichtbare Sicherung von Wertgegenständen und ein vollständig verschlossenes Fahrzeug oft schon ausreichen, um potenzielle Täter abzuschrecken. Personen, die sachdienliche Angaben zu diesen Diebstählen aus parkierten Autos machen können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den genannten Orten und Zeiträumen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 zu melden. Jede Information kann für die Aufklärung der Fälle und die Ergreifung der Täter von Bedeutung sein. Die Polizei sichert den Hinweisgebern absolute Vertraulichkeit zu und dankt im Voraus für jede Unterstützung. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, und die Polizei hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung, um diese Serie von Autoaufbrüchen schnellstmöglich aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Prävention bleibt ein zentraler Baustein im Kampf gegen Kriminalität, und die Polizei appelliert an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen





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