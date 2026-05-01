Autodiebstähle nehmen zu: Mehrere Verdächtige festgenommen

Die Kantonspolizei Aargau hat in den letzten Tagen mehrere Verdächtige im Zusammenhang mit einer Serie von Autodiebstählen und Einbruchsversuchen in parkierten Fahrzeugen festgenommen. Die Polizei warnt die Bevölkerung und ruft zu erhöhter Vorsicht auf.

Die Kantonspolizei Aargau hat in den letzten Tagen eine Serie von Festnahme n im Zusammenhang mit Autodiebstählen und Einbruch sversuchen in parkierte Fahrzeuge durchgeführt. Die Täter scheinen sich gezielt Wohnquartiere auszusuchen und nutzen die Dunkelheit, um unbemerkt an Fahrzeugen zu manipulieren.

Die Häufigkeit dieser Delikte ist besorgniserregend, denn laut Polizeiangaben kommt es derzeit fast jede Nacht zu einem Vorfall irgendwo im Kanton. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf mehrere Verdächtige unterschiedlicher Nationalitäten, wobei bereits einige erfolgreich identifiziert und festgenommen werden konnten. Der aktuelle Fall begann in der Nacht auf Freitag in Holderbank, wo aufmerksame Augenzeugen gegen 23:30 Uhr zwei junge Männer dabei beobachteten, wie sie an geparkten Autos Türen öffneten und im Innenraum nach Wertsachen suchten.

Die Kantonspolizei Aargau reagierte umgehend und leitete eine großangelegte Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Im Verlauf der Fahndung konnten die Beamten an der Hauptstrasse einen 28-jährigen Mann aus Algerien und einen 36-jährigen Mann aus Marokko festnehmen. Beide stehen im dringenden Verdacht, an den Einbruchsversuchen beteiligt gewesen zu sein. Parallel zu den Festnahmen in Holderbank gingen kurz nach Mitternacht ähnliche Meldungen aus Möhlin ein.

Eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit konnte dort einen 20-jährigen Mann aus Marokko festnehmen, der ebenfalls verdächtigt wird, an den Autodiebstählen beteiligt zu sein. Sein Komplize entkam jedoch trotz intensiver Fahndung. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an, und die Polizei hofft, auch den flüchtigen Täter schnellstmöglich identifizieren und festnehmen zu können. Bereits in der Nacht zuvor, also in der Nacht auf Donnerstag, hatte die Kantonspolizei Aargau in Frick zwei weitere mutmaßliche Autoeinbrecher festgenommen.

Bei einer routinemäßigen Personenkontrolle wurden ein 18-jähriger Mann aus Libyen und ein 22-jähriger Mann aus Algerien kontrolliert. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten den beiden Männern mehrere vollendete Diebstähle aus parkierten Autos sowie diverse Einbruchsversuche nachgewiesen werden. Die Festnahmen zeigen, dass die Polizei Aargau die Zunahme dieser Delikte ernst nimmt und entschlossen gegen die Täter vorgeht. Die Kantonspolizei Aargau warnt die Bevölkerung eindringlich davor, Wertsachen jeglicher Art in parkierten Fahrzeugen zu lassen.

Dies gilt insbesondere für offensichtlich sichtbare Gegenstände wie Handtaschen, Laptops oder Smartphones. Die Polizei appelliert zudem an die Bürger, verdächtige Beobachtungen unverzüglich dem Polizeinotruf 117 zu melden. Jede Information kann dazu beitragen, die Täter zu fassen und weitere Straftaten zu verhindern. Die verstärkte Präsenz der Polizei in den betroffenen Wohnquartieren soll zudem abschreckend wirken und die Sicherheit der Bevölkerung erhöhen.

Die Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei Aargau und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit zeigt, dass die Behörden bei der Bekämpfung der Kriminalität eng zusammenarbeiten





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