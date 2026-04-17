Autodiebe aus Frankreich schlagen erneut zu: Garagen in Rothrist im Visier

Zwei Garagen in Rothrist wurden in der Nacht auf Freitag Ziel von Einbrüchen. Die Täter stahlen ein Auto und zwei Schlüssel, während sie in einer zweiten Garage erfolglos nach Wertgegenständen suchten. Die Polizei warnt erneut davor, Autoschlüssel unbeaufsichtigt zu lassen, und vermutet Täter aus Frankreich.

In der Nacht auf Freitag ereigneten sich in Rothrist zwei Einbrüche in Autogaragen, die auf eine organisierte Bande aus Frankreich hindeuten. In einem ersten Fall drangen unbekannte Täter in einen Betrieb ein, entwendeten ein Fahrzeug sowie zwei Autoschlüssel und flüchteten damit. Ein zweiter, nur wenige hundert Meter entfernter Betrieb wurde ebenfalls Ziel der Einbrecher, jedoch blieben sie dort ohne Beute, nachdem sie zwar in das Gebäude eindringen konnten, jedoch weder Schlüssel noch Bargeld auffinden konnten. Diese Vorfälle unterstreichen die anhaltende Problematik von jugendlichen Autodieben aus Frankreich , die systematisch in die Schweiz einreisen, um hochwertige Fahrzeuge zu stehlen.

Der erste Einbruch ereignete sich in einer Autogarage, wo ein Mitarbeiter am Freitagmorgen bei Arbeitsbeginn auf verwüstete Büroräume und einen erheblichen Schaden stieß. Ein Auto und zwei Schlüssel wurden gestohlen. Zeugen beobachteten drei Männer, die sich auf dem Gelände aufhielten, jedoch die Polizei nicht informierten, was den Tätern offenbar genügend Zeit verschaffte, ihre Tat ungestört auszuführen. Besonders bitter für die Betreiber: Die betroffenen Büroräume waren erst am Vortag umgebaut und bezogen worden. Die Tatsache, dass der Einbruch bereits in der ersten Nacht nach dem Umzug geschah, empfindet der Betriebsleiter als „abartig“ und äußert Sorgen um die Sicherheit, insbesondere da die entwendeten Schlüssel möglicherweise erneut für Einbrüche genutzt werden könnten. Die Warnungen der Polizei, dass eine Bande aus Frankreich unterwegs sei und Autoschlüssel sicher verwahrt werden müssten, waren den Garagisten zwar bekannt, dennoch gelang es den Tätern offenbar, die Schlüssel zu entwenden.

Die Kantonspolizei Aargau sieht sich mit einer anhaltenden Serie von Autodiebstählen konfrontiert, bei denen jugendliche oder junge Männer aus Frankreich eine zentrale Rolle spielen. Trotz intensiver Bemühungen der Polizei gelingt es längst nicht immer, die Täter dingfest zu machen. Dies führt auch zu politischen Forderungen nach verschärften Grenzkontrollen. Im zweiten Fall in Rothrist konnten die Täter zwar durch beschädigte Scheiben in das Gebäude eindringen, fanden aber keine Schlüssel. Auch die Suche nach Bargeld und der Versuch, einen Tresor zu knacken, schlugen fehl. Überwachungskameraaufnahmen zeigten zwei junge Männer, die sich auf Französisch unterhielten, was die Annahme einer französischen Tätergruppe weiter erhärtet. Die Flucht erfolgte vermutlich mit einem gestohlenen blauen Skoda Fabia.

Laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, liegt der Schlüssel zum Erfolg der Täter häufig darin, dass Autoschlüssel von Luxusfahrzeugen im Betrieb griffbereit liegen. „Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass eben keine Schlüssel von Luxusautos greifbar sind“, betont Graser und weist darauf hin, dass das Nicht-Lagern von Schlüsseln zwar immer noch Einbruchsschäden und Umtriebe verursacht, aber zumindest den Verlust von Fahrzeugen und das Risiko gefährlicher Verfolgungsjagden verhindert. Die Kantonspolizei bittet daher alle Autohandelsbetriebe und Garagen dringend, Fahrzeugschlüssel, insbesondere von hochpreisigen und leistungsstarken Fahrzeugen, nicht im Betrieb zurückzulassen. Diese wiederholten Vorfälle und die daraus resultierenden Gefahren verdeutlichen die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen und einer verstärkten Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg





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