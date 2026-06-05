Autobahn A1 gesperrt ab Meyrin für G7-Gipfel

Die A1 wird ab dem 15. Juni bis zum 17. Juni gesperrt sein, um den G7-Gipfel im französischen Évian zu sichern. Ein Transportunternehmer warnt vor beispiellosen Lieferverzögerungen und unverhältnismässigen Folgen.

Die A1 wird vom 15. Juni bis zum 17. Juni ab der Ausfahrt Meyrin/Vernier in Richtung Frankreich gesperrt sein. Grund ist der G7-Gipfel im französischen Évian.

Ein Transportunternehmer warnt vor beispiellosen Lieferverzögerungen und unverhältnismässigen Folgen. Die Autobahn A1 wird ab Meyrin vom 15. Juni bis zum 17. Juni für den Verkehr in Richtung Frankreich gesperrt sein.

Das teilte der Genfer Staatsrat am Freitagmorgen mit. Aus Sicherheitsgründen im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel in Évian müssen sämtliche Verkehrsteilnehmer die A1 bei Meyrin verlassen. Ab dort bleiben alle Ein- und Ausfahrten während drei Tagen gesperrt. In Richtung Lausanne bleibt die Autobahn hingegen geöffnet.

"Das wird ein Chaos", sagt der Leiter des Genfer Standorts eines internationalen Transportunternehmens. "Das wird uns zu enormen Umwegen zwingen, es wird zu beispiellosen Lieferverzögerungen kommen, und die Situation wird unhaltbar sein. ". Man könne laut dem Geschäftsführer Lieferungen "nicht einfach so stoppen". Er bezeichnet die Massnahmen als "unverhältnismässig"





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autobahn A1 Sperrung G7-Gipfel Evian Transportunternehmen Lieferverzögerungen Chaos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Ehe-Aus: Janosch Nietlispach zieht Ende Juni umEx-Bachelor Janosch Nietlispach bezieht nach der Trennung von Alina eine neue Wohnung. Sohn Sunny soll den Neustart möglichst sanft erleben.

Read more »

Armee unterstützt Kantone bei Sicherung von G7-GipfelWegen des G7-Gipfels in Frankreich Mitte Juni rückt die Schweizer Armee aus. Rund 4000 Soldatinnen und Soldaten helfen im Grenzgebiet zu Frankreich dabei, die Grenze und den Flughafen Genf zu sichern.

Read more »

Armee unterstützt Kantone bei Sicherung von G7-GipfelWegen des G7-Gipfels in Frankreich Mitte Juni rückt die Schweizer Armee aus. Rund 4000 Soldatinnen und Soldaten helfen im Grenzgebiet zu Frankreich dabei, die Grenze und den Flughafen Genf zu sichern.

Read more »

4000 Schweizer Soldatinnen und Soldaten sollen G7-Gipfel sichernSchweizer Armee unterstützt die Sicherheitskräfte im Raum Genf

Read more »