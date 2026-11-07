Autoaufbruch an der A4: Rad löst sich bei Goldau - Unfallursache ungeklärt

Ein Linksvorderreifen löste sich Freitagabend an der A4-Ausfahrt Goldau, wodurch das Fahrzeug in die Böschung geschleudert wurde. Die Polizei sichert nun den Wagen zur Analyse.

Am Freitagabend ereignete sich auf der Schweizer Autobahn A4 ein schwerwiegender Zwischenfall, der die Verkehrssicherheit in der Region Schwyz in den Fokus rückte. Der Vorfall geschah am 6. November 2026, als ein 22-jähriger Mann sein Fahrzeug auf der Fahrtstrecke von Schwyz aus in Richtung Küssnacht am See steuerte. Um genau 22 Uhr löste sich am linken Vorderrad des Pkw das Rad von der Achse, was zu einem sofortigen Kontrollverlust führte. Der Grund für das mechanische Versagen bleibt der Polizei und den zuständigen Sachverständigen bisher ein Rätsel.

Kritischer Unfallhergang an der A4-Ausfahrt Goldau

Unmittelbar nachdem sich das Vorderrad gelöst hatte, geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und driftete auf den rechten Strassenrand. Durch die plötzliche Störung des Fahrverhaltens schlug das Auto gegen die Böschung und überschlug sich mutmasslich mehrmals. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das Fahrzeug schwer beschädigt wurde und die Fahrbahn für die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer zur Gefahr wurde. Glücklicherweise meldeten die Rettungsstellen keine schweren Personenschäden, doch die psychische Erschütterung für den Fahrzeughalter war erheblich. Die Umstände des Radabsprungs machen deutlich, wie schnell technische Defekte zu lebensbedrohlichen Situationen führen können.

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Ermittlungen zur Klärung der technischen Ursachen

Zur präzisen Aufklärung der Unfallursache sicherte die Polizei den Personenwagen ab und sicherte diesen für eine detaillierte technische Untersuchung. Die Behörden gehen davon aus, dass eine genaue Analyse des Rades und der Achsbauteile notwendig ist, um festzustellen, ob es sich um einen Materialfehler, eine mangelhafte Wartung oder einen Montageschaden handelte. Solche Untersuchungen sind im Schwerverkehr und auch im Personenwagenbereich essentiell, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Nationalstrassen GmbH war im Anschluss an den Unfall damit beauftragt, die verunfallte Fahrbahn zu reinigen und die Verkehrsführung wiederherzustellen.

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Verkehrssicherheit und Bedeutung der Drehmomente

Dieser Vorfall unterstreicht die kritische Bedeutung der regelmäßigen Kontrolle von Radbefestigungen im Straßenverkehr. Experten weisen darauf hin, dass es für das korrekte Anzugsdrehmoment von Radbolzen keinen universellen, für alle Fahrzeuge geltenden Wert gibt. Stattdessen sind die spezifischen Vorgaben des jeweiligen Herstellers sowie die Eigenschaften der verwendeten Räder und Muttern entscheidend. Nur durch die Einhaltung dieser exakten Spezifikationen lässt sich gewährleisten, dass die Räder auch unter extremen Belastungen sicher auf der Nabe verbleiben. Die Abnutzung von Schrauben oder eine falsche Spannung kann zu einem plötzlichen Ausfall führen, wie er nun auf der A4 geschehen ist.

Auswirkungen auf den Verkehr und zukünftige Prävention

Obwohl der Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen an der Ausfahrt Goldau führte, konnte der Verkehr nach der Bergung des Wagens und der Säuberung der Fahrbahn wieder geregelt werden. Die Erfahrung von Schwyz zeigt, wie schnell sich ein technisches Versagen auf die Infrastruktur auswirkt und warum präventive Maßnahmen unerlässlich sind. Autofahrer werden angehalten, ihre Fahrzeuge regelmäßig von zertifizierten Werkstätten prüfen zu lassen, insbesondere die Radbolzen auf festen Sitz und korrektes Drehmoment zu kontrollieren. Die Polizei und die Behörde für Betrieb Nationalstrassen werden die Ermittlungsergebnisse genau auswerten, um mögliche öffentliche Warnhinweise oder technische Rückrufaktionen bei ähnlichen Komponenten in Erwägung zu ziehen.