Auto Zürich 2026: Smart, Zeekr und Opel zeigen drei Zukunftsvisionen

Auto Zürich 2026 präsentiert drei konträre Fahrkonzepte: Das Elektro-Mikroauto Smart #2, der leistungsstarke Hybrid Zeekr 9X und der SUV-Gegenentwurf Opel STX Concept.

Die Auto Zürich 2026 steht vom 5. bis 8. November in der Messe Zürich im Zeichen extremer technologischer Gegensätze. Rund siebzig Automobilmarken präsentieren dort mehr als achtzig Neuheiten, die ein breites Spektrum moderner Mobilitätskonzepte abbilden. Chefredaktor Sämi Pfister hat drei Ausstellungsstücke ausgewählt, die demonstrieren, wie unterschiedlich die Antworten auf die Frage nach der zukünftigen Relevanz von Automobilen ausfallen. Von kompakten elektrischen Zweisitzern über hochtechnisierte Luxus-Hybride bis hin zu alternativen Fahrzeugformen reichen die Vorhaben der Hersteller.

Smart #2 kehrt zur Mikroauto-Wurzel zurück

Smart #2 führt die Marke in die Nische der elektrischen Mikroautos zurück und nutzt einen Preis von 18'300 Franken als strategisches Einstiegselement. Das Modell mit einer Länge von nur 2,75 Metern und einem Wendekreis von 6,95 Metern zielt auf maximale Agilität im urbanen Raum ab. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem Elektromotor mit 60 kW beziehungsweise 82 PS im Heck.

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Eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) mit 35,8 kWh Speicherkapazität ermöglicht eine Reichweite von bis zu 290 Kilometern nach WLTP-Standard. Diese Batterietechnik kommt ohne Nickel und Kobalt aus und gilt als besonders robust. Mit diesem Fahrzeug adressiert Smart, das im gemeinsamen Besitz von Mercedes-Benz und Geely ist, Konkurrenten wie den Renault Twingo und nutzt das in Deutschland entworfene Design sowie die chinesische Technologiebasis.

Zeekr 9X definiert die Grenzen von Plug-in-Hybriden neu

Zeekr 9X Ultra AWD präsentiert sich als 5,24 Meter langes und 2'900 Kilogramm schweres Luxus-SUV, das sich technisch gegen Modelle von Range Rover, Mercedes-Benz und BMW behaupten soll. Der Antrieb kombiniert zwei Elektromotoren mit einem 2,0-Liter-Turbobenziner und erzielt eine系统leistung von 660 kW oder 897 PS. Diese Leistungsdaten ermöglichen eine Beschleunigung von null auf hundert Kilometer pro Stunde in 4,1 Sekunden.

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Besonders bemerkenswert ist die 55-kWh-Batterie, die eine elektrische Reichweite von 179 Kilometern nach WLTP erlaubt und in der Kapazität herkömmlichen reinen Elektrofahrzeugen ähnelt. Zusammen mit dem Verbrennermotor ergibt sich eine Gesamtreichweite von bis zu 737 Kilometern. Die 900-Volt-Technologie unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 330 kW, was theoretisch eine Ladung von zehn auf eighty Prozent in 9,5 Minuten ermöglicht.

Opel STX Concept als emotionale Antwort auf den SUV-Trend

Opel entwirft mit dem STX Concept eine elektrische Alternative zur dominierenden SUV-Form und setzt dabei auf die Formsprache eines Sportkombis. Dieses Modell verdeutlicht den Versuch der Marke, Emotion und Praktikabilität unter einem Dach zu vereinen, während der Markt zunehmend von massiven Geländefahrzeugen geprägt ist.

Der Einsatz dieses Konzepts zeigt, dass nicht alle Hersteller in die Richtung größerer und schwerer Fahrzeuge gehen. Während Zeekr mit enormen Abmessungen und Leistung punktet, wählt Opel einen anderen Weg, der sich an Kunden richtet, die eine klassischere Silhouette bevorzugen. Die Ausstellung in Zürich demonstriert somit, dass die Automobilindustrie noch lange nicht ein einheitliches Zukunftsbild entwickelt hat.

Messen der Vielfalt und technische Kontraste

Die Auto Zürich 2026 dient als Bühne, um diese divergierenden Ansätze nebeneinanderzustellen und zu vergleichen. Während der Smart #2 die Effizienz und Kompaktheit in den Vordergrund stellt, zeigt der Zeekr 9X, wie weit die technische Machbarkeit bei Hybridantrieben bereits fortgeschritten ist. Der Einsatz von LFP-Batterien bei Smart und die extreme Ladeleistung bei Zeekr sind Indikatoren für die laufende Evolution der Antriebsstränge.

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Für den Schweizer Markt wirft die Präsentation des Zeekr 9X zudem Fragen zur Passgenauigkeit auf, da die Abmessungen von 5,24 Metern für viele Parkplätze und Straßen als zu groß bewertet werden könnten. Dennoch bleibt das Fahrzeug ein technisches Referenzmodell für die neue Kategorie der Monster-Hybride mit hoher elektrischer Reichweite.