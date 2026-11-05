Auto Zürich 2026: Chinesische Marken und Elektro-Neuheiten dominieren Messe

Die Auto Zürich 2026 präsentiert vom 5. bis 8. November über 100 Neuheiten. Chinesische Hersteller wie Denza und JAC sowie Marken wie Smart und Bentley zeigen neue Modelle.

Die 39. Ausgabe der Auto Zürich findet vom 5. bis 8. November in der Messe Zürich im Stadtteil Oerlikon statt und setzt dabei alle bisherigen Rekorde. Siebenundsiebzig Automarken präsentieren auf dem Messegelände mehr als einhundert Fahrzeugneuheiten und Weltpremieren, was die Schweizer Automesse zu einer der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres macht. Ein besonderes Merkmal dieser Ausgabe ist die dominante Präsenz asiatischer Konzerne, die den europäischen Markt mit innovativer Technik und luxuriösem Design herausfordern.

Chinesische Expansion prägt die Messestruktur

Die Anzahl chinesischer Marken hat sich von fünf im Jahr 2023 auf achtzehn in diesem Jahr verdreifacht, was einen signifikanten Wandel in der Strategie der Messe verdeutlicht. Diese Hersteller positionieren sich nicht länger ausschließlich durch niedrige Preise, sondern konkurrieren nun direkt mit etablierten europäischen Luxusmarken durch ausgefallenes Design und hochmoderne Technologie. Bereits am 4. November, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung für das Publikum, werden zahlreiche dieser neuen Modelle auf der Media Stage einem ausgewählten Kreis von Journalisten und Experten vorgestellt.

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High-Performance und Luxus-Modelle im Fokus

Zu den spektakulärsten Ankündigungen gehört der chinesische Sportwagen Denza Z, der mit einer enormen Leistung von 1604 PS aufwartet und damit technische Grenzen verschiebt. Ebenfalls stark vertreten ist Bentley mit dem Modell Torcal, der eine Leistung von 888 PS bietet und im oberen Luxussegment für Aufsehen sorgen soll. Diese Fahrzeuge demonstrieren, dass chinesische Hersteller bereit sind, in die höchsten Preisklassen vorzudringen und dort gegen traditionelle Marken wie Mercedes-Benz oder BMW zu konkurrieren.

Kompakte Elektro-Lösungen für urbane Räume

Smart kehrt mit dem neuen Smart #2 wieder zu seinen Wurzeln zurück und bringt einen winzigen elektrischen Zweisitzer auf den Markt, der mit einer Länge von rund 2,75 Metern an den legendären Fortwo erinnert. Dieses Konzept zielt speziell auf Schweizer Städte ab, in denen Parkplätze Mangelware sind, und bietet eine wendige Alternative zu größeren Fahrzeugen. Parallel dazu lässt Nissan den Pixo wieder aufleben, ein vollelektrisches Stadtauto mit einer Länge von 3,80 Metern, das technisch auf dem Renault Twingo basiert und eine Reichweite von bis zu 259 Kilometern erreicht.

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Familien-SUVs und Hybride erweitern das Angebot

Fiat erweitert sein Portfolio mit zwei neuen Familien-SUVs, dem Grizzly und dem Grizzly Fastback, wobei letzterer über 4,50 Meter lang ist und einen Kofferraum mit 600 Litern Volumen bietet. Beide Modelle sind je nach Markt mit Benzin-, Hybrid- oder Elektroantrieben erhältlich und erreichen Leistungen von bis zu 145 PS, wobei die Markteinführung in der Schweiz für Ende 2026 geplant ist. Hyundai präsentiert zudem die fünfte Generation des Tucson, der sowohl Benziner-, Hybrid- als auch Plug-in-Hybrid-Antriebe kombiniert und seine Europapremiere bereits im Oktober 2026 in Paris feierte.

Technologische Innovationen bei Mazda und JAC

Mazda bringt mit dem CX-6e einen vollelektrischen SUV auf den Markt, der 258 PS leistet und in 7,9 Sekunden von null auf hundert Kilometer pro Stunde beschleunigt, wobei eine Batterieladung bis zu 484 Kilometer ermöglicht. Der Innenraum wird durch einen riesigen 26-Zoll-Touchscreen dominiert, der Sprach- und Gestensteuerung integriert. Der chinesische Hersteller JAC stellt mit dem E30X einen kompakten Fünftürer vor, der 136 PS leistet und mit einer 51,5-kWh-Batterie bis zu 374 Kilometer Reichweite schafft, während er im Innenraum mit belüfteten Sitzen und einer 360-Grad-Kamera überzeugt.