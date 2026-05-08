Auto-Fahrrad-Kollision in Sauensee bei Unfallverhaftung

Ein Mann ist in Sauensee durch eine Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad schwer verletzt worden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeidirektorat Chur unter der Telefonnummer 078 302 00 22 zu melden.

Nach einem Überholmanöver auf der Roosstrasse kam es am Freitagnachmittag zur Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad; die Polizei sucht Zeugen. Ein 82-jähriger Velofahrer ist am Freitagnachmittag in Wollerau bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

Der Mann war gemäss Angaben der Kantonspolizei Schwyz gegen 16.50 Uhr auf der Roosstrasse in Richtung Dorf unterwegs, als ihn im Bereich der Autobahnunterführung ein weisses Auto überholte. Kurz darauf kam es auf Höhe des Autobahnzubringers zur Kollision. Der Velofahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrzeuglenker hielt zunächst an, entfernte sich jedoch anschliessend von der Unfallstelle.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Schwyz sucht zur Klärung des Hergangs Zeugen sowie die lenkende Person des weissen Autos. Wer etwas gesehen hat, meldet sich direkt bei der Kantonspolizei Schwyz unter der Telefonnummer 041 819 29 29





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Car-Bicycle Collision Pedestrian Injured Witnesses Sought Investigation

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