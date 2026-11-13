Auszahlung der 13. AHV-Rente: Was Auslandschweizer mit dem Geld tun

Ende Dezember beginnt die Auszahlung der 13. AHV-Rente. Wir fragen Auslandschweizer: Sparen Sie, zahlen Sie Rechnungen oder gönnen Sie sich eine Reise? Teilen Sie Ihre Erfahrungen.

Ende Dezember erfolgt die erstmalige Auszahlung der 13. AHV-Rente an Berechtigte. Diese Zusatzrente betrifft nicht nur die im Inland lebende Bevölkerung, sondern steht auch Schweizerinnen und Schweizern im Ausland zu, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Die erste Auszahlung ist ein historisches Ereignis für das Schweizer Sozialversicherungssystem und bringt spürbare finanzielle Mittel auf die Konten der Empfänger.

Erste Auszahlung am Anfang Dezember

Die Rentenanstalt kündigt an, dass die ersten Zahlungen Anfang Dezember stattfinden werden. Dies gilt als wichtiger Schritt für die Altersvorsorge, da es sich um eine zusätzliche Säule handelt, die den Lebensstandard stabilisieren soll. Personen, die im Ausland wohnen, müssen sich nicht extra bewerben, wenn sie bereits Rentner in der Schweiz sind. Der Zuschlag fließt automatisch auf die bekannten Bankkonten der betroffenen Personen.

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Nutzung der zusätzlichen Mittel

Ein zentrales Anliegen der Redaktion von SWI swissinfo.ch ist es, die individuellen Entscheidungen der Empfänger zu verstehen. Viele fragen sich, wie sie mit dem zusätzlichen Geld im Ausland umgehen sollen. Die Spannbreite der möglichen Verwendungen ist dabei groß und spiegelt die unterschiedlichen Lebensumstände wider. Einige nutzen die Mittel, um lang gehegte Träume zu verwirklichen, während andere vorsichtiger vorgehen.

Ersparen oder Konsum im Ausland

Die Fragen an die Adressaten lauten konkret, ob sie sich etwas Besonderes gönnen, das Geld für Investitionen zurücklegen oder damit laufende Kosten im Ausland decken wollen. Für viele Expatriates ist die finanzielle Lage durch die lokalen Kosten im Wohnsiedlungsland geprägt. Andere sehen die Chance, ihre Ersparnisse zu vermehren oder eine Notreserve aufzubauen. Die Entscheidung hängt stark von der individuellen Altersstruktur und den familiären Verpflichtungen ab.

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Erfahrungen sammeln

SWI swissinfo.ch möchte die Geschichten der Betroffenen in einem zukünftigen Artikel veröffentlichen. Dafür bitten sie um Rückmeldung über die konkrete Verwendung der Mittel. Interessierte sollen angeben, in welchem Land sie leben und wie alt sie sind. Diese Informationen helfen dabei, ein differenziertes Bild der Auswirkungen der 13. AHV-Rente auf die globale Diaspora zu zeichnen. Die Redaktion ist an authentischen Berichten interessiert, die den Alltag bereichern.

Hintergrund und Qualifikation

Die Redaktion vertritt einen Schwerpunkt auf Themen, die für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind. Dazu gehören politische Entwicklungen in der Schweiz und deren direkte Auswirkungen auf die Diaspora. Auch soziale, wirtschaftliche und kulturelle Fragestellungen stehen im Fokus. Vor der Tätigkeit bei SW swissinfo.ch war die verantwortliche Journalistin lokal für die Aargauer Zeitung tätig. Ihr akademischer Hintergrund umfasst einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation. Klassisch schweizerisch schloss sie zudem eine Lehre als Kauffrau ab, was ihre praktische Erfahrung unterstreicht.