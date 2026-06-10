Ausweitung des Nahost-Konflikts: US‑Israel‑Angriff, iranische Gegenoffensive und drohende Eskalation im Golf

Seit dem gemeinsamen Angriff Israels und der USA am 28. Februar 2026 eskaliert der Konflikt im Nahen Osten. Iranische Gegenangriffe, Drohnen- und Raketenbeschuss in mehreren Golfstaaten, ein umstrittener Treffer auf den Öltanker Settebello und brisante Äußerungen von Donald Trump prägen die Lage. Die Sicherheitslage in Kuwait, Bahrain und Oman verschärft sich, während beide Seiten mit weiteren Militäraktionen drohen.

Am 28. Februar 2026 eskalierte die angespannte Lage im Nahen Osten, als Israel gemeinsam mit den Vereinigten Staaten einen groß angelegten Angriff auf den Iran startete.

Der iranische Staat reagierte unmittelbar mit Gegenoffensiven, die vor allem aus Drohnen- und Raketenschlägen bestanden und sich schnell auf ein Dutzend weiterer Länder der Region ausbreiteten. Seitdem herrscht in weiten Teilen des Nahen Ostens ein intensiver Beschuss, wobei insbesondere die maritimen Verkehrswege und die Luftverteidigungssysteme der Golfstaaten stark beansprucht werden. Die Berichterstattung wird von internationalen Agenturen wie Reuters, DPA und verschiedenen US‑ und britischen Nachrichtendiensten begleitet, die über die Folgen für die zivile Infrastruktur, die Schifffahrt und die Sicherheitslage informieren.

Ein besonders brisantes Ereignis war der mutmaßliche Treffer einer US‑Rakete auf den Öltanker Settebello, der unter panamaischer Flagge fuhr und vor der Küste Omans unterwegs war. Laut Angaben der britischen Maritime Trading Operations wurden nach dem Angriff zwei Besatzungsmitglieder vermisst und eine Person verletzt. Die maritime Sicherheitsfirma Ambrey vermutete, dass der Schuss Teil einer US‑Operation war, die darauf abziele, iranische Häfen zu blockieren.

Die omanische Marine eilte zur Rettung des Schiffes, das zum Teil noch beladen war, und koordinierte eine Evakuierung der verbliebenen Crew. Der Vorfall verdeutlicht die Gefahr, dass zivile Handelsschiffe im Kreuzfeuer zwischen den Großmächten gefangen werden, und wirft Fragen nach der Legalität und den langfristigen Folgen solcher Blockaden auf. Die politischen Reaktionen folgen dem militärischen Geschehen. Der frühere US‑Präsident Donald Trump äußerte sich in einer Fernsehsendung und auf seiner Plattform Truth Social zu den jüngsten Entwicklungen.

Er verkündete, kurz davor zu sein, weitere Bombardierungen gegen iranische Kraftwerke und strategische Brücken zu genehmigen, und kritisierte die iranische Führung als unfähig, ein Friedensabkommen zu schließen. Gleichzeitig warnten die Revolutionsgarden des Iran, die Elitestreitmacht der Islamischen Republik, vor Vergeltungsmaßnahmen. Sie gaben an, Drohnenangriffe auf ein US‑Marinehauptquartier in Bahrain sowie auf eine Militärbasis in Jordanien durchgeführt zu haben. Diese Anschuldigungen konnten jedoch bislang nicht unabhängig verifiziert werden.

Auf dem Boden der Golfstaaten kam es zu weiteren Angriffen. Kuwait berichtete von erneutem Beschuss trotz einer offiziell geltenden Waffenruhe; das Militär aktivierte sofort die Luftabwehr, während Bahrain seine Bevölkerung über die Plattform X zur Vorsicht aufrief und Sirenen auslöste. Die jeweiligen Innenministerien forderten die Bürger auf, Schutzräume aufzusuchen und Ruhe zu bewahren.

Auch das US‑Zentralkommandos für den Nahen Osten (Centcom) erklärte, die eigenen Angriffe auf iranische Ziele - darunter Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Überwachungsradare entlang der Straße von Hormus - seien abgeschlossen und vergleiche die Antwort auf den Abschuss eines US‑Hubschraubers mit einer "verhältnismässigen" Reaktion. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi drohte daraufhin mit weiteren Gegenschlägen und forderte die ausländischen Streitkräfte auf, die Region zu verlassen, wenn sie ihre eigene Sicherheit gewährleisten wollten.

Das Spannungsfeld zwischen militärischen Aktionen, politischen Drohungen und humanitären Folgen bleibt damit hochbrisant, wobei die internationalen Beobachter die weitere Entwicklung genau verfolgen, um ein erneutes Aufflammen eines umfassenderen Krieges im Mittleren Osten zu verhindern





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