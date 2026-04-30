Austrian Airlines testet Virtual Reality für Passagiere

Austrian Airlines führt Virtual-Reality-Brillen in der Premium Economy Class ein, um das Unterhaltungserlebnis zu verbessern und möglicherweise auch in der Business Class neue Konzepte zu etablieren. Die ersten Tests verlaufen positiv, insbesondere bei Passagieren mit Flugangst.

Austrian Airlines setzt auf Virtual Reality zur Aufwertung des Bordprodukts. Die österreichische Fluggesellschaft testet derzeit VR-Brillen in der Premium Economy Class, um das Unterhaltungserlebnis für Passagiere zu verbessern.

Die ersten Tests fanden auf der Strecke Wien-Shanghai statt und werden nun auf Flügen nach Nordamerika und Asien ausgeweitet. Ziel ist es, das Angebot in der Premium Economy zu erweitern und möglicherweise auch in der Business Class neue Unterhaltungskonzepte zu etablieren. Die Einführung der Premium Economy Class im Jahr 2017 war bereits ein bedeutender Schritt zur Steigerung der Erträge auf Langstreckenflügen.

Damals wurden elf Boeing 767-300 ER und 777-200 ER für rund 15 Millionen Euro umgerüstet, wobei die Anzahl der Business Class Sitze reduziert wurde, um Platz für die neue Klasse zu schaffen. Der Erfolg dieser Umrüstung führte drei Jahre später zu einer weiteren Erweiterung der Premium Economy, sodass die sechs Boeing 777-200 ER heute jeweils 40 Sitze in dieser Klasse bieten.

Da diese Flugzeuge noch einige Zeit im Einsatz sein werden, sucht Austrian Airlines nach Möglichkeiten, das Angebot weiter zu verbessern. Die VR-Brillen stellen hierbei einen innovativen Ansatz dar. Die Technologie ermöglicht es den Passagieren, in immersive 360-Grad-Welten einzutauchen und interaktive Erlebnisse wie Schachspiele, Puzzles oder virtuelle Sportveranstaltungen zu genießen. Zusätzlich werden Einblicke hinter die Kulissen der Fluglinie und geführte Meditationen angeboten, um die Reise angenehmer zu gestalten.

Die Brillen werden von Do & Co gereinigt und bereitgestellt, und die Crews wurden speziell geschult, um den Umgang mit der neuen Technologie zu gewährleisten. Erste Rückmeldungen deuten darauf hin, dass die VR-Brillen besonders für Passagiere mit Flugangst hilfreich sein können, da die Entspannungsprogramme eine beruhigende Wirkung haben. Ob die VR-Brillen in Zukunft fester Bestandteil der Bordausstattung werden, beispielsweise auch in der Business Class, ist derzeit noch offen.

Austrian Airlines beobachtet die Reaktion der Passagiere genau und wird auf Basis dieser Erkenntnisse entscheiden, wie das Angebot weiterentwickelt wird. Die Investition in neue Technologien und die kontinuierliche Verbesserung des Service zeigen das Engagement von Austrian Airlines, seinen Passagieren ein erstklassiges Reiseerlebnis zu bieten.

Neben der Einführung der VR-Brillen gab es kürzlich auch andere interessante Nachrichten aus der Luftfahrtbranche: So musste ein Flug der Austrian Airlines in Innsbruck aufgrund einer Biene, die sich in einem Triebwerk eingenistet hatte, kurzzeitig unterbrochen werden. Am Euro Airport Basel/Mulhouse/Freiburg steht der Flugbetrieb für 36 Tage still, während die Hauptpiste erneuert wird. Alaska Airlines hat ihr erstes eigenes Sicherheitsvideo vorgestellt, und Southwest Airlines feiert den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten mit einer Sonderlackierung





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Austrian Airlines Virtual Reality VR-Brillen Premium Economy Business Class Bordunterhaltung Innovation Flugangst

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Southwest Airlines widmet der Unabhängigkeitserklärung eine Boeing 737 MaxDie Vereinigten Staaten feiern das Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung und damit ihren 250. Geburtstag. Southwest Airlines nimmt das als Anlass für eine Sonderlackierung.

Read more »

Copa Airlines bestellt 40 weitere Boeing 737 Max und sichert OptionenDie panamaische Fluggesellschaft Copa Airlines hat eine feste Bestellung für 40 Boeing 737 Max aufgegeben und sich zusätzliche Optionen für 20 weitere Maschinen gesichert. Dies unterstreicht die enge Partnerschaft mit Boeing und das Wachstumspotenzial in den USA.

Read more »

Alaska Airlines führt erstmals Sicherheitsvideo ein und startet LangstreckenflügeDie fünftgrößte Fluggesellschaft der USA, Alaska Airlines, führt erstmals ein eigenes Sicherheitsvideo ein und startet Langstreckenflüge nach London, Rom, Seoul und Tokio. Der Schritt ist Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Airline, die aus der kleinen Charterairline McGee Airways hervorgegangen ist. Der neue Sicherheitsfilm zeigt 100 Mitarbeiter, die Sicherheitsvorschriften vorstellen und Destinationen präsentieren. Auf Kurzstrecken bleibt es bei Live-Demonstrationen.

Read more »

United Airlines erweitert Transatlantik-Angebot im Sommer 2026 mit neuen europäischen ZielenUnited Airlines plant eine deutliche Erweiterung seines Transatlantik-Angebots im Sommer 2026 mit neuen Verbindungen nach Split, Bari, Glasgow und Santiago de Compostela. Insgesamt werden bis zu 210 tägliche Flüge zwischen den USA und Europa angeboten, darunter 14 exklusive Ziele. Die Airline setzt auf eine Mischung aus neuen Routen und einer erhöhten Flugfrequenz, um den Bedarf der Reisenden besser zu bedienen.

Read more »

Reality-Star Santiago Martínez zu 15 Jahren Haft verurteiltDer ehemalige Teilnehmer der argentinischen Ausgabe von Love Is Blind, Santiago Martínez, wurde wegen versuchten Mordes, Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Ex-Frau Emily Ceco hatte ihn beschuldigt, sie mehrfach angegriffen und versucht zu töten.

Read more »

Yeliz Koc bereut Brust-OP: Reality-Star warnt vor Schönheits-EingriffenDie 32-jährige Reality-TV-Darstellerin Yeliz Koc bereut ihre Brust-OP und spricht offen über Narben und falsch eingesetzte Implantate. Sie appelliert an ihre Fans, Eingriffe gut zu überdenken.

Read more »