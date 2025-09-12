Austrian Airlines Modernisiert Flotte: Neue Airbus-Jets Ab 2026

Die österreichische Airline Austrian Airlines bestellt 17 neue Airbus A320 Neo Flugzeuge und ersetzt damit alte Embraer-Jets. Die Modernisierung der Flotte markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Harmonisierung und Standardisierung.

Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines modernisiert und vereinfacht ihre Flotte. Das Unternehmen bestellt 17 fabrikneue Flugzeuge der A320-Neo-Familie: elf A320 Neo und sechs A321 Neo. Die ersten neuen Maschinen werden im Sommer 2026 erwartet. Mit diesem Schritt strebt die Wiener Fluglinie einen wichtigen Schritt in Richtung Harmonisierung ihrer Kurz- und Mittelstreckenflotte an.

Teilweise dienen die neuen Flugzeuge der Ersatzbeschaffung vorhandener A320 Neo mit Pratt-&-Whitney-Triebwerken. Der Einsatz einheitlicher Airbus-Maschinen mit CFM Leap Triebwerken ermöglicht eine Standardisierung der Flotte.Zusätzlich zu den Ersatzbeschaffung werden sechs weitere Flugzeuge angeschafft, da die Airline ihre Embraer-Regionaljets ausmustert. Nach dem Abschied von den Embraer-Maschinen sowie dem Zugang der zusätzlichen Airbus-Jets wird Austrian Airlines insgesamt 46 Flugzeuge des europäischen Herstellers in ihrer Flotte haben. Auf der Langstrecke steigt die Zahl der Boeing 787-9 Dreamliner von elf auf zwölf Flugzeuge. Das Unternehmen betont jedoch, dass dies erst der Anfang ist: Bis 2035 sollen weitere fünf Flugzeuge der A320-Familie hinzukommen, für die jedoch noch Entscheidungen getroffen werden müssen. Auch nach diesem Datum ist geplant, ältere Airbus-Modelle sukzessive durch neue zu ersetzen. Gleichzeitig wird mit Umschulungen von Pilotinnen und Piloten der Embraer-Jets auf Airbus- und Boeing-Modelle reagiert. Austrian Airlines erwartet daher keine Überkapazitäten, sondern eine reibungslose Anpassung an die neue Struktur, so Mann zur Aviation Week





