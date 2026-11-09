Austrian Airlines: Airbus A320neo OE-LZN kehrt nach Heckaufsetzer in London ins Netz zurück

Der Airbus A320neo OE-LZN von Austrian Airlines steht nach komplexen Reparaturen nach dem Heckaufsetzer in London-Heathrow kurz vor der Rückkehr in den Linienbetrieb.

Die Austrian Airlines stellt mit dem Flugzeug OE-LZN ein wichtiges Mitglied ihrer Flotte wieder vollständig ins Netz, nachdem sich die Maschine seit einem technischen Vorfall im vergangenen Monat in der Wartung befunden hatte. Die Rückkehr des Airbus A320neo in den regulären Dienst markiert ein Ende der Instandhaltungsphase, die durch einen schweren Landevorfall ausgelöst wurde. Die Fluggesellschaft bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur aeroTELEGRAPH, dass die Arbeiten an dem Fluggerät nun abgeschlossen sind. Damit ist die österreichische Lufthansa-Tochter wieder in der Lage, alle sechs Airbus A320neo ihrer Flotte einzusetzen. Dies stellt eine wesentliche Entlastung für den Flugplan dar, da zuvor Kapazitäten fehlten.

Komplexe Reparatur nach Londoner Landevorfall

Der Ausfall des Flugzeugs mit der Kennung OE-LZN wurde am 19. September bei der Landung auf dem Flughafen London-Heathrow verursacht, als das Heck des Airbus die Piste streifte. Nach diesem Vorfall wurde die Maschine zunächst vor Ort provisorisch repariert, um eine Weiterfahrt zu ermöglichen. Rund vier Wochen später, am 18. Oktober, wurde der Airbus von London nach Budapest überführt. Dort übernahm der Wartungspartner Aeroplex die Verantwortung für die endgültige Instandsetzung. Die Austrian Airlines führt die Arbeiten derzeit weiterhin in Budapest unter Aufsicht eigener Fachleute durch.

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Reskinning und technische Komplexität der Schäden

Die Instandsetzung erforderte ein aufwändiges technisches Verfahren, das als Reskinning bekannt ist. Dieser Prozess beinhaltet den Austausch der beschädigten Außenhaut des Rumpfes in den hinteren Sektionen 18 und 19. Dabei wurden die beschädigten Teile entfernt und durch neue Strukturteile ersetzt, wobei die Reparaturanleitungen direkt von Airbus stammen. Die Austrian Airlines betonte, dass der Austausch der Rumpfhaut nicht ausgereicht hätte. Aufgrund der großen Anzahl an Strukturverbindungen und der erforderlichen Zugänge war die Reparatur zeitintensiv. Zudem waren zahlreiche Inspektionen und Tests notwendig, um die Fluggenehmigung wiederherzustellen.

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Historische Ausfallzeiten der jüngsten Flotte

Die OE-LZN war der erste Airbus A320 Neo, den die Austrian Airlines im September 2022 übernommen hatte. Dennoch zeichnen sich für die jüngsten Flugzeuge der Flotte in der Vergangenheit wiederholt längere Ausfallzeiten ab. So stand die OE-LZP wegen fehlender Ersatztriebwerke fast ein Jahr lang ungenutzt auf dem Vorfeld des Flughafens Wien. Ein ähnliches Schicksal ereilte die OE-LZQ, die ebenfalls rund ein Jahr ausfiel, nachdem sie am Wiener Drehkreuz mit einer Fluggastbrücke zusammengestoßen war. Diese wiederkehrenden Probleme bei der jungen Flotte haben die Wartungslogistik der Airline in den letzten Jahren stark belastet. Die aktuelle Reparatur der OE-LZN soll nun diese Lücken schließen.

Zeitplan für Tests und Wiedereinsatz in Linien

Laut den Angaben der Austrian Airlines sind die letzten notwendigen Tests für die OE-LZN voraussichtlich Mitte bis Ende dieser Woche abgeschlossen. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Kontrollen ist vorgesehen, den Airbus wieder in den Linienbetrieb zu integrieren. Dies bedeutet, dass das Flugzeug kurzfristig wieder für Passagierflüge zur Verfügung steht. Die schnelle Rückkehr der Maschine ist ein positives Signal für die operative Planung der Airline. Sie ermöglicht es, den Flugplan stabil zu halten und Kapazitätsengpässe zu beheben. Die genaue Integration in das Netz wird von der Fluggesellschaft koordiniert, um maximale Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.