Australien: "One Nation" schiebt sich an die Spitze einer landesweiten Umfrage

Die Partei "One Nation", bekannt für radikale Anti-Einwanderungs-Politik, muslimfeindliche Äußerungen und wirtschaftlichen Protektionismus, "Australians First", hat sich erstmals an die Spitze einer landesweiten Umfrage, die das Wirtschaftsblatt "Australian Financial Review" in Auftrag gegeben hatte, geschlagen. Die Partei, derzeit mit zwei Mandaten im australischen Unterhaus vertreten, legte in der Umfrage um vier Prozentpunkte auf 31 Prozent der Wählerstimmen zu.

Der Rechtsruck , der in vielen westlichen Industrienationen beobachtet wird, hat auch Australien s Parteienlandschaft erfasst. Die Partei "One Nation", bekannt für radikale Anti-Einwanderungs-Politik, muslimfeindliche Äußerungen und wirtschaftlichen Protektionismus, "Australians First", hat sich erstmals an die Spitze einer landesweiten Umfrage , die das Wirtschaftsblatt "Australian Financial Review" in Auftrag gegeben hatte, geschlagen.

Die Partei, derzeit mit zwei Mandaten im australischen Unterhaus vertreten, legte in der Umfrage um vier Prozentpunkte auf 31 Prozent der Wählerstimmen zu. Die regierenden Sozialdemokraten von Premierminister Anthony Albanese rutschten mit nur noch 28 Prozent (minus vier) auf Rang zwei ab. Die konservative Parteichefin Pauline Hanson zeigte sich überrascht vom Ergebnis und liess wissen, dass sie sich zur Ministerpräsidentin befähigt fühle. Die jüngste Parlamentswahl ist allerdings erst ein Jahr her, die nächste erst in zwei Jahren fällig.

Down Under beeinflussen. Hansons Partei hat nicht nur ein ähnliches Motto, sondern auch sonst viele Gemeinsamkeiten mit der amerikanischen Rechten, die aus ihrer Unterstützung für ideologisch Gleichgesinnte in aller Welt keinen Hehl macht – und Australien gilt traditionell als enger Verbündeter der Vereinigten Staaten. Das seit jeher von zwei Parteien dominierte politische System Australiens, das in den vergangenen Jahrzehnten stets zu einem verlässlichen Wechsel zwischen sozialdemokratischen und konservativen Regierungschefs führte, ist ins Taumeln geraten.

Hauptgründe dafür sind die regelrecht explodierten Miet- und Immobilienpreise, rasant steigende Lebenshaltungskosten und fehlende Antworten der Politik auf die komplexen Probleme unserer Zeit, mit denen sich viele Menschen überfordert und alleingelassen fühlen. Mit ihren 72 Jahren und der markanten Kurzhaarfrisur in leuchtendem Rot ist Parteigründerin Hanson ein Urgestein der australischen Innenpolitik. Die frühere Besitzerin eines Fish-and-Chips-Shops wurde von den Liberalen einst wegen verbaler Dauerentgleisungen aus der konservativen Partei gedrängt, zog als Parteilose aber trotzdem ins Parlament.

Hanson nimmt selten ein Blatt vor den Mund und scheut auch nicht davor zurück, rassistische Klischees zu bedienen oder Randgruppen zu diskriminieren. Sie liess sich mehrfach über asiatische Einwanderer aus, stellte Muslime im Zusammenhang mit islamistisch motiviertem Terrorismus und propagierte die Abschaffung der Weltsprache Deutsch. Die Partei ist bekannt für ihre populistische Rhetorik und ihre Bereitschaft, die Interessen von "Australians First" über die der Gesamtgesellschaft hinwegzusetzen.

Die konservative Partei Liberalen, die in der Umfrage um vier Prozentpunkte auf 29 Prozent der Wählerstimmen fiel, kam auf Rang drei. Die Grünen, die in der Umfrage um zwei Prozentpunkte auf 12 Prozent der Wählerstimmen stiegen, kamen auf Rang vier. Die Volkspartei, die in der Umfrage um zwei Prozentpunkte auf 10 Prozent der Wählerstimmen fiel, kam auf Rang fünf. Die nächste Parlamentswahl ist in zwei Jahren fällig





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