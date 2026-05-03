Australien: Mordverdacht gegen kürzlich entlassenen Häftling im Fall eines indigenen Mädchens

Nach dem Fund der Leiche eines fünfjährigen Mädchens in Australien steht ein Mann unter Mordverdacht, der erst sechs Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen wurde. Der Fall löste landesweite Ausschreitungen und Trauer aus.

Ein Mann, der erst vor wenigen Tagen die Haft entlassen wurde, steht nun im Zentrum einer Mord untersuchung im Zusammenhang mit dem tragischen Tod eines indigenen Mädchens in Australien .

Die Entdeckung der Leiche des fünfjährigen Kindes hat eine Welle der Trauer und des Zorns ausgelöst, die sich in landesweiten Ausschreitungen entlud. Das Mädchen, das zu Lebzeiten Sharon genannt wurde, erhielt nach ihrem Tod von ihrer Familie den Namen Kumanjayi Little Baby, eine Geste, die tief in kulturellen Traditionen verwurzelt ist, wie australische Medien berichten. Der Verdächtige soll am Dienstag vor Gericht in Darwin erscheinen.

Die tragische Geschichte begann mit dem Verschwinden des Kindes aus einem Haus in einer indigenen Siedlung, in dem sich auch der 47-jährige Verdächtige aufhielt. Nur sechs Tage vor dem Verschwinden war der Mann aus dem Gefängnis entlassen worden, was die Umstände des Falls zusätzlich erschwert. Kurz vor der Festnahme des Verdächtigen kam es in Alice Springs zu gewalttätigen Ausschreitungen. Eine aufgebrachte Menschenmenge griff den Mann an, der daraufhin mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Unruhen setzten sich vor dem Krankenhaus fort, an denen schätzungsweise 400 Personen beteiligt waren. Einige Demonstranten warfen der Polizei vor, den Verdächtigen zu schützen, was zu weiteren Eskalationen führte. Bei den Ausschreitungen wurden Polizisten verletzt, Polizeiautos und Krankenwagen beschädigt, und es kam zu Plünderungen. Die Polizei gab an, dass sich die Lage inzwischen beruhigt habe, jedoch Ermittlungen wegen der Unruhen laufen.

Polizeikommissar Martin Dole beschrieb den Fall als zutiefst erschütternd und appellierte an die Öffentlichkeit, das laufende Rechtsverfahren zu respektieren. Er sprach von den schrecklichen Umständen der Tat und erwähnte, dass der Verdächtige zusätzlich zu dem Mordvorwurf mit zwei weiteren Anklagen konfrontiert ist, deren Details jedoch nicht öffentlich gemacht wurden. Die Ermittlungen deuten auch darauf hin, dass der Verdächtige möglicherweise nicht allein handelte und die Polizei untersucht, ob er Komplizen hatte.

Die Suche nach dem vermissten Mädchen war eine massive Operation, an der Hunderte von Einsatzkräften und Freiwilligen beteiligt waren. Sie durchkämmten die abgelegene und unwegsame Wüstenregion, die aus dichtem Buschland besteht. Die Suche erfolgte zu Fuß, mit Geländemotorrädern, Pferden, Drohnen und Hubschraubern. Besonders wertvoll waren die Fähigkeiten erfahrener indigener Fährtensucher, die ihr tiefes Wissen über das Land einbrachten.

Alice Springs, wo die Ausschreitungen stattfanden, liegt im sogenannten Roten Zentrum Australiens, fast genau in der geografischen Mitte des Kontinents im Northern Territory. Die nächste Großstadt, Adelaide, ist mehr als 1000 Kilometer entfernt, ebenso wie Darwin im Norden. Der Fall hat in ganz Australien tiefe Anteilnahme ausgelöst. Premierminister Anthony Albanese drückte der Familie des Mädchens sein aufrichtiges Beileid aus.

Die Tragödie wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen und Ungleichheiten, mit denen indigene Gemeinschaften in Australien konfrontiert sind, und hat eine Debatte über die Sicherheit und das Wohlergehen indigener Kinder entfacht. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um alle Fakten aufzudecken und Gerechtigkeit für Kumanjayi Little Baby zu gewährleisten





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